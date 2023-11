Van der Gijp: 'De grootste gek uit de selectie is aanvoerder gemaakt, absurd'

René van der Gijp heeft geen goed woord over voor het gedrag van in de bekerwedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk (3-2). De aanvaller van RKC beging in een kort tijdsbestek twee forse overtredingen.

In de 21ste minuut kwam Kramer weg met een gele kaart, toen hij de noppen langs de enkel van Ryan Flamingo. Een minuut later ging hij hard door bij Marouan Azarkan, maar toen kreeg hij geen kaart van Laurens Gerrets.

“Dat is toch ook wat, dat je de grootste gek uit je selectie aanvoerder maakt”, zegt Van der Gijp woensdagavond bij Vandaag Inside. Hij noemt de eerste overtreding van Kramer ‘absurd’. “Dit gaat helemaal nergens over. Hij is een halfuur te laat en probeert gewoon die klauw van die gozer te breken. Auw. Dat doe je toch niet? Kom op man. Die jongen heeft geluk.”

Volgens Van der Gijp had trainer Henk Fraser moeten ingrijpen na de tweede charge van Kramer. “Dan haal je zo’n jongen toch naar de kant? Ga je vrouw lekker vervelen. Dit slaat nergens op, waanzin.” Johan Derksen vult aan: “In dit geval kan een club ook zeggen: daar zijn we niet van gediend.” Kramer werd in de pauze gewisseld; RKC verloor met 3-2.