Van der Gijp ziet Feyenoord voetballen: 'En dan moet ik toch weer aan dat Ajax denken'

Velen dichtten Feyenoord een goede kans toe om de groepsfase van de Champions League door te komen en zelfs nog een paar rondes in de knock-outfase te overleven, maar zover komt het niet. De ploeg van trainer Arne Slot verloor dinsdagavond met 1-3 van Atlético Madrid en is daardoor definitief uitgespeeld in het miljardenbal. René van der Gijp zat dinsdag naar het duel in De Kuip te kijken en moest toch weer aan Ajax denken.

De recordkampioen van Nederland is voorlopig de laatste club die de groepsfase van de Champions League wist te overleven. Daar kan PSV verandering in brengen, maar dat zal eerst woensdagavond moeten zien te winnen van Sevilla. Ajax plaatste zich niet alleen in het seizoen 2021/22 voor de knock-outfase van het miljardenbal, maar ook drie jaar ervoor. Toen eindigde de formatie van toenmalig coach Erik ten Hag op de tweede plaats achter Bayern München en was het in de knock-outfase te sterk voor achtereenvolgens Real Madrid en Juventus, alvorens in de halve finale op de valreep uitgeschakeld te worden door Tottenham Hotspur.

Van der Gijp kreeg dinsdagavond tijdens de uitzending van Vandaag Inside flashbacks naar het Ajax dat in 2019 Europa veroverde en zich op een haar na wist te verzekeren van een finaleplaats. “Feyenoord heeft eigenlijk geen schijn van kans, zitten we net te kijken”, zei presentator Wilfred Genee eerst nog, alvorens Van der Gijp het woord nam. “Nee en dan moet ik toch weer denken aan dat Ajax, die in de Champions League altijd boven zichzelf uitstegen. Zó knap. Feyenoord speelde gewoon vlak. Ja, dan kom je er niet aan te pas. Je moet echt allemaal tegen je top aanspelen om dit aan te kunnen natuurlijk. Anders word je weggespeeld”, aldus de voormalig voetballer van onder meer PSV.

Volgens Johan Derksen was Atlético Madrid ‘gewoon beter’. Begin oktober was dat zeker niet het geval. Feyenoord leed in de Spaanse hoofdstad weliswaar een 3-2 nederlaag, maar stapte misschien wel als morele winnaar van het veld. Dat je daar in het voetbal weinig tot niks aan hebt, bewijst zich in de Champions League-groep van de Rotterdammers. De regerend kampioen van Nederland speelde eind oktober Lazio nog van het kastje naar de muur, maar ging een paar weken later in Rome volledig onnodig met 1-0 onderuit en moest dinsdagavond dus z’n meerdere erkennen in Atlético. Derksen vindt het verschil tussen de Eredivisie en de Champions League te groot. “Ze spelen altijd tegen Excelsior of RKC, hè. Nu moet je tegen Atlético Madrid”, besloot hij.

Feyenoord besluit de campagne in het miljardenbal over twee weken met een uitwedstrijd tegen Celtic. Slot en zijn manschappen zijn als nummer drie in hun groep al zeker van Europa League-voetbal. Atlético en Lazio strijden op de laatste speeldag onderling om de groepswinst.