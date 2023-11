Van Praag en Lendrink stellig: 'Hebben Mislintat niet op pad gestuurd met Ajax-portemonnee'

Michael van Praag heeft een hekel aan de manier waarop zomeraanwinsten van Ajax, die uit de koker van de inmiddels ontslagen Sven Mislintat kwamen, al worden afgeschreven. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (AvA) vroeg men zich af ‘wat er toch is misgegaan bij al die transfers’, waarna Van Praag ingreep.

Mislintat smeet afgelopen transferzomer met geld en haalde veelal onbekende spelers naar de Johan Cruijff ArenA. Het resultaat: een dramatische seizoenstart, het ontslag van Maurice Steijn en het uiteindelijke dieptepunt in de vorm van een historische laatste plaats in de Eredivisie. “Wat is er toch misgegaan bij al die transfers, waar miljoenen voor zijn uitgegeven, waarom hebt u simpelweg getekend, zonder kritische toets?”, vroeg iemand aan Susan Lendrink tijdens de AvA.

Van Praag greep in toen hij deze vraag hoorde. “U schetst het echt te simpel. U doet een beetje aan scorebordjournalistiek, met alle respect. Het is heel gevaarlijk om nu al een oordeel te vellen over de kwaliteitsontwikkeling van voetballers. Jari Litmanen moest ook wennen in zijn eerste jaar”, zegt de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. “Je kunt niet nu al een oordeel vellen over de ontwikkeling van spelers. Er zijn heel veel voetballers waar we heel veel voor betaald hebben, die ook veel hebben opgeleverd”, gaat Van Praag verder.

“Soms ook niet. Maar dat is the name of the game”, besloot Van Praag. Vanuit buitenaf wordt er geregeld geroepen dat Mislintat zijn gang kon gaan tijdens de transferperiode. “Neem van ons aan dat wij Sven niet op pad hebben gestuurd met de portemonnee van Ajax. Sowieso moeten er bij elke transfer twee statutaire directeuren ondertekenen. Het kan dus niet dat alleen een sportief directeur daarvoor tekent”, zegt Lendrink.