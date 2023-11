Van 't Schip duidelijk over winterse transferplannen Ajax: 'Denk dat we allemaal wel zien dat...'

Ajax-trainer John van 't Schip is tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel met Vitesse ingegaan op de transferplannen die de Amsterdammers komende winter hebben. Wat de oefenmeester betreft is het duidelijk dat zijn elftal vooral een gebrek aan routine heeft, dus op dat vlak zou hij er graag nog wat bij krijgen. Al moet wel het héle plaatje dan ook kloppen, voegt hij daaraan toe.

De afgelopen twaalf maanden nam Ajax afscheid van een aantal leiders op het veld én in de kleedkamer. Eerst trok Daley Blind in de winter van 2022 de deur achter zich dicht nadat hij in onmin was geraakt met toenmalig trainer Alfred Schreuder. In de zomermaanden kwam daar het vertrek van aanvoerder Dusan Tadic, middenvelder Edson Álvarez en routinier Davy Klaassen bij.

Van 't Schip hoopt dan ook dat een speler met leiderschapskwaliteiten in de winter aan zijn selectie kan worden toegevoegd: "Ik denk dat we allemaal wel kunnen zien dat er wel wat ervaring bij kan", zegt de oefenmeester vrijdagmiddag tegen het verzamelde journaille. "Daar gaan we naar kijken", vervolgt hij, "maar of het gaat lukken weet ik niet."

Die onzekerheid zit hem onder meer in het financiële plaatje, daarnaast moet de beoogde aanwinst in kwestie niet alleen op het veld maar juist ook binnen de spelersgroep van toegevoegde waarde zijn, legt Van 't Schip uit. "Het moet ook passen, iemand waarvan wij denken: dit is een meerwaarde voor de groep in z'n geheel. Hij moet niet alleen een goede speler zijn, maar ook in de kleedkamer wat meer brengen. Die liggen niet één-twee-drie voor het oprapen", aldus de coach.