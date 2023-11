Van 't Schip geeft iets prijs over opstelling van Ajax: 'Dat hopen we terug te zien'

Ajax-trainer John van ’t Schip is ondanks het teleurstellende gelijkspel bij Almere City niet van plan veel wijzigingen door te voeren in zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse. De Amsterdammers hervatten zaterdagavond de competitie en gaan een paar dagen later op bezoek bij Olympique Marseille in de Europa League. Van ’t Schip hoopt in die wedstrijd voort te kunnen borduren op de zeges tegen FC Volendam en sc Heerenveen.

Van ’t Schip nam begin deze maand de taken over van Hedwiges Maduro - die na het vertrek van Maurice Steijn twee wedstrijden als eindverantwoordelijke voor de groep stond - en kende een prima start. Na de 2-0 overwinning op FC Volendam versloeg Ajax ook sc Heerenveen (4-1). Die zeges kregen echter geen passend vervolg. In de Europa League ging Ajax redelijk kansloos onderuit tegen Brighton & Hove Albion en een paar dagen later kwam het op bezoek bij Almere City niet verder dan een 2-2 gelijkspel.

Het slechte resultaat in Flevoland kwam hard aan bij de Amsterdammers, die bij een overwinning een grote stap hadden gezet op de ranglijst. Ze hopen de zure nasmaak van dat puntenverlies zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse van zich af te kunnen spelen. Dat lijkt Van ’t Schip met (grotendeels) dezelfde namen als in het uitduel met Almere City te gaan doen. “Ik hoop te zien dat we ons verder kunnen ontwikkelen in de manier waarop we speelden tegen FC Volendam en sc Heerenveen en in fases ook tegen Almere City”, vertelt de interim-hoofdtrainer in Warming Up, de podcast van Ajax. “Stappen maken, want dat is het allerbelangrijkste. We moeten niet zeggen: het is minder gegaan, we gaan weer dingen anders doen. Nee.”

“De weg naar voren in blijven gaan. Daarin zullen fouten worden gemaakt, maar beter dat je die maakt, daarvan leert en op die wijze doorgaat dan dat je elke keer maar weer gaat aanpassen en veranderen”, vervolgt Van ’t Schip, die voorlopig geen beroep kan doen op Branco van den Boomen. De middenvelder is vorige week geopereerd aan zijn knie en hoopt gedurende de voorbereiding op de tweede seizoenshelft weer aan te kunnen sluiten. “We zullen uiteindelijk af en toe moeten aanpassen als er veel blessures zijn, schorsingen of wat dan ook. Maar in principe willen we aanvallend structureel goed staan en daarin de automatismen verbeteren. Dat hopen we terug te zien”, aldus Van ’t Schip.

Van Axel Dongen op de weg terug

Steven Bergwijn en Brian Brobbey hadden afgelopen interlandperiode normaal gesproken voor het Nederlands elftal moeten uitkomen, maar werden niet fit genoeg bevonden voor de interlands tegen Ierland en Gibraltar. Van ’t Schip lijkt tegen Vitesse ‘gewoon’ een beroep op hen te kunnen doen. Beide aanvallers waren donderdag op het trainingsveld te zien. Dat geldt ook voor Amourricho van Axel Dongen. De aanvaller viel vorige maand geblesseerd uit in de thuiswedstrijd tegen AZ en het had er alle schijn van dat hij lang toe moest gaan kijken, maar hij is dus weer op de weg terug.