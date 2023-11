VAR-beelden goal Lozano tegen Ajax openbaar: 'Het is écht heel moeilijk, Danny'

maakte afgelopen weekend een hattrick in de Eredivisie-wedstrijd tegen Ajax. Over een van de doelpunten was veel te doen, want de buitenspeler raakte vanuit de rebound de bal mogelijk met de arm. Arbiter Danny Makkelie oordeelde in eerste instantie echter dat het de schouder was (“Het lijkt de schouder”) en VAR Rob Dieperink kon er niets anders van maken.

“Danny, een moment alsjeblieft. Het is écht heel moeilijk”, zei Dieperink, die samen met de AVAR heel nauwkeurig alle beelden bestudeerde. Maar na lang zoeken vond hij geen bewijs dat Lozano wel hands zou hebben gemaakt. “Ik heb geen bewijs, doelpunt bevestigd. Doelpunt bevestigd. Ik heb alle hoeken gehad.” Als Makkelie in eerste instantie wel hands had geconstateerd, dan was de treffer dus ook blijven staan, omdat de beelden niet goed genoeg te zien zijn.

𝐊𝐢𝐣𝐤 𝐞𝐧 𝐥𝐮𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐦𝐞𝐞: zo beoordeelde de arbitrage de mogelijke handsbal van Hirving Lozano bij de 5-2! ✋❓#ExtraTijd #psvaja — ESPN NL (@ESPNnl) November 2, 2023