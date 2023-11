Vertrouwen in 'echte Ajax-spits' Akpom: 'Ik zag veel van Patrick Kluivert in hem'

Sinds John van 't Schip de scepter zwaait bij Ajax is helemaal los. De 28-jarige Engelsman scoorde vier keer in de laatste drie Eredivisiewedstrijden en toont daarmee eindelijk aan waarom de inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat afgelopen zomer ruim 12 miljoen euro overmaakte naar Championship-club Middlesbrough om de aanvaller naar Amsterdam te halen.

Onder Maurice Steijn kwam Akpom in vijf competitiewedstrijden en twee Europese duels binnen de lijnen, waarvan in totaal zes keer als invaller. Scoren deed hij daarin echter niet, maar bij het debuut van Van 't Schip tegen FC Volendam was het voor het eerst raak voor de oud-speler van Arsenal. Daarna deed hij het net zelfs twee keer bollen tegen sc Heerenveen (4-1 winst), hield hij zijn kruit droog tegen Brighton (0-2 verlies) en zorgde hij afgelopen zondag voor de 1-1 in het duel bij Almere City, dat in een 2-2 gelijkspel eindigde. Overigens deed hij dat in alle wedstrijden onder Van 't Schip eveneens als invaller.

In een uitgebreid artikel van Voetbal International komt Akpoms voormalig trainer bij Engeland Onder 19, Joel Blake, aan het woord. Hij trekt een vergelijking tussen de aanvaller en een illustere voorganger in het Ajax-shirt: Patrick Kluivert. "Ik herinner me een wedstrijd tussen Engeland en Nederland waarin Ruud van Nistelrooij de diepe spits was en Patrick Kluivert daaromheen zwierf. Dat vond ik ongebruikelijk, maar de manier waarop Kluivert die wedstrijd speelde… Ik zag veel van hem in Chuba", aldus Blake. "Hij is sterk, maar technisch ook zeer begaafd", legt hij uit. "Hij is goed met zijn rug naar de goal, maar nog beter als hij van iets dieper moet komen. Ook bij ons maakte Chuba zo al de meeste doelpunten."

Voordat hij bij Ajax belandde, speelde Akpom op huurbasis voor een hele rits Engelse clubs en het Belgische Sint Truiden, om uiteindelijk de overstap naar het Griekse PAOK Saloniki te maken. Daar trof hij voormalig Feyenoord-aanvaller Diego Biseswar, die goede herinneringen aan de Ajacied bewaart. "Ik heb met en tegen veel Engelse jongens gespeeld en dat waren bijna altijd van die ren-je-rot-voetballers, om het zo te zeggen. Maar Chuba was iemand die echt nadacht over het spel", zegt Biseswar. "Hij wil meevoetballen als spits. Eigenlijk is hij dus ook een echte Ajax-spits."