Verwachte opstelling PSV: Peter Bosz houdt in Sevilla opnieuw vast aan Guus Til

PSV-trainer Peter Bosz lijkt ook dinsdagavond in en tegen Sevilla weer op middenvelder te zullen gaan vertrouwen. De oud-speler van onder meer AZ en Feyenoord was aan het begin van het seizoen lang niet altijd zeker van een basisplaats, maar heeft zich inmiddels bij de eerste elf geknokt en houdt daarmee onder meer Bayern München-huurling op de bank.

Om 18.45 uur trappen Sevilla en PSV hun vijfde groepsduel in de Champions League af in het immer sfeervolle stadion Ramón Sánchez Pizjuán. De Eindhovenaren beginnen als nummer twee van groep B aan het uitduel met de Europa League-houder, die met twee punten helemaal onderaan staat. Met een overwinning zou de ploeg van Bosz dan ook een reuzenstap zetten naar overwintering in Europa. Bij een overwinning van Arsenal op RC Lens in de andere groepswedstrijd wordt de kans zelfs groot dat dat in de Champions League zal gebeuren.

Bosz kan in Sevilla niet beschikken over Noa Lang. De buitenspeler heeft te kampen met een terugslag, moest de trainer dinsdag tot zijn spijt meedelen. Daarom hoeft hij geen knoop door te hakken over de keuze op de vleugels, waar Hirving Lozano en Johan Bakayoko spits Luuk de Jong zullen flankeren. De Mexicaan leek ook een twijfelgeval, maar Bosz verzekerde de media er dinsdag van dat hij 'gewoon' kan starten ondanks de schop die hij zaterdag kreeg van FC Twente-verdediger Mees Hilgers.

Op het middenveld verwacht clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op basis van de uitspraken van Bosz dat Til andermaal de voorkeur krijgt boven Tillman. "Hij laat op de trainingen zien dat hij ontzettend graag wil spelen. Dat deed hij ook toen in het begin van het seizoen anderen soms in het elftal stonden", wordt de coach uit Apeldoorn geciteerd. Til zal geflankeerd worden door Oranje-internationals Joey Veerman en Jerdy Schouten, zo is de verwachting. Achterin lijkt Bosz geen verrassingen in petto te hebben. Voor doelman Walter Benítez lijkt het viertal Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest opnieuw te mogen beginnen.

Verwachte opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Lozano