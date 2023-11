Volendam blameert zich en vliegt als derde Eredivisionist tegen amateurs uit de beker

FC Volendam is door de amateurs van Exelsior Maassluis uitgeschakeld in de eerste ronde van de KNVB Beker. De nummer zestien van de Betnation Divisie, het derde niveau in de Nederlandse voetbalpiramide, was in eigen huis met 1-0 te sterk voor de Eredivisionist.

Volendam-trainer Matthias Kohler koos donderdagavond niet voor een B-elftal in het bekertoernooi. De profs traden 'gewoon' aan met sterkhouders als spits Robert Mühren en buitenspeler Bilal Ould-Chikh, alleen middenvelder Calvin Twigt ontbrak, maar had daar een goede reden voor. Hij maakte in Almere zijn debuut in Jong Oranje, dat met 1-0 won van Gibraltar.

Halverwege de eerste helft kwam Volendam op een 1-0 achterstand. Middenvelder Redouan Omar Ali tekende na twintig minuten spelen voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Volendam deed daarna nog wel verwoede pogingen om terug te komen, maar slaagde daar niet meer in. Diep in blessuretijd leek de verlossende gelijkmaker alsnog te vallen, toen Milan de Haan eerst nog de lat raakte maar Mühren in de rebound met het hoofd het net vond. De treffer werd echter geannuleerd wegens buitenspel.

En dus gaat Excelsior Maassluis de koker in voor de tweede ronde. De Zuid-Hollanders zijn niet de enige amateurclub die wisten te stunten tegen een profclub. Zo ging KKD-club Telstar onderuit bij GVVV, werd NAC Breda in Katwijk uitgeschakeld door Quick Boys en bleek Helmond Sport niet opgewassen tegen De Treffers. De grootste verrassing was echter de uitschakeling van Eredivisionisten Heracles Almelo en PEC Zwolle, die struikelden over respectievelijk HHC Hardenberg en AFC uit Amsterdam.