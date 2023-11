Weghorst krijgt op Instagram massale oproep om naar één club te komen

De supporters van Beşiktaş hopen op een terugkeer van naar de club, zo blijkt op Instagram. Onder de laatste berichten van de Oranje-international op sociale media worden massaal reacties geplaatst van fans van de Turkse club.

Weghorst kwam in het verleden uit voor Beşiktaş, dat de spits kon huren nadat het Engelse Burnley degradeerde uit de Premier League. Zijn verblijf in Turkije was echter maar van korte duur. Weghorst maakte daarna namelijk de overstap naar Manchester United. De supporters van Beşiktaş zijn Weghorst in ieder geval nog niet vergeten, zo blijkt uit de reacties op Instagram: "Come back to Beşiktaş", wordt er massaal gereageerd.

De boomlange aanvaller van het Nederlands elftal kwam in zijn periode in Turkije 18 wedstrijden uit voor Beşiktaş, waarin hij negen doelpunten maakte. Inmiddels speelt Weghorst in Duitsland bij TSG 1889 Hoffenheim, waar hij tot dusver drie doelpunten maakte.