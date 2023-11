Wijffels: ‘Als Van ’t Schip daarin slaagt, doet hij voor Ajax een gouden zaak’

John van ’t Schip is weliswaar nog geen week werkzaam als interim-hoofdtrainer van Ajax, maar in Amsterdam en omgeving heerst er na de overwinning op FC Volendam naast opluchting ook vooral optimisme. Zeker als de volop bekritiseerde aankopen van Sven Mislintat ook nog gaan renderen. Als Van ’t Schip daarin slaagt, doet hij volgens Maarten Wijffels een ‘gouden zaak’ voor Ajax.

Van ’t Schip zal niet ontevreden zijn met hoe de zomeraankopen zich donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam presenteerden. Anton Gaaei en Josip Sutalo maakten weliswaar opnieuw een onzekere indruk, maar Diant Ramaj, Branco van den Boomen én invaller Chuba Akpom kunnen terugkijken op een prima avond. Ramaj hield Ajax met twee fantastische reddingen in de tweede helft op de been, terwijl Akpom met zijn eerste treffer in Amsterdamse dienst de wedstrijd in het slot gooide. Van ’t Schip keerde terug met een zege en Ajax klom daardoor van de laatste naar de vijftiende plaats.

“Het is altijd vermakelijk te zien hoe het gaat als ergens een nieuwe trainer komt. Dan gieren de hoop en het positivisme plotseling weer door de rangen”, schrijft Wijffels daags na Ajax - FC Volendam in het Algemeen Dagblad. “Dan regent het complimenten en schouderklopjes van - en voor - spelers en coach. Het hoort allemaal bij wat wel de ‘beleefdheidsfase’ heet in een proces van nieuwe teamvorming.” Volgens Wijffels was dat er ook onder John Heitinga, Hedwiges Maduro, Alfred Schreuder én zelfs Maurice Steijn, waarmee de verslaggever lijkt te willen zeggen dat de mensen in Amsterdam en omgeving niet al te hard van stapel moeten lopen na de overwinning op FC Volendam.

“Wél is er bij Van ’t Schip nu iets wat éxtra nieuwsgierig maakt. Hij begint zijn klus op een kerkhof van aankopen”, schrijft Wijffels. “Althans, dat is het beeld: Akpom, Mikautadze, Gaaei, Ávila, Ramaj; ze waren/zijn al door velen afgeschreven.” Gastón Ávila kreeg na zijn optreden in de uitwedstrijd tegen PSV veel kritiek over zich heen. De Argentijn moest donderdagavond tegen FC Volendam genoegen nemen met een plek op de bank. Van ’t Schip vertelde voorafgaand aan de wedstrijd dat Ávila geen linksback maar een centrale verdediger is, waarmee óók de aankoop van 12,5 miljoen euro een nieuwe kans lijkt te gaan krijgen. “Als Van ’t Schip een aantal tóch zou laten renderen, doet hij voor Ajax een gouden zaak”, stelt Wijffels.

Volgens de verslaggever ‘zijn er dan meer wapens om wedstrijden te winnen’. “Dan wordt ook een probleem getackeld dat dreigt in de winterstop. Dat van peperdure aankopen die in januari alweer voor de dumpprijzen moeten worden geloosd”, aldus Wijffels. Zover lijkt het niet te komen. Zelfs Georges Mikautadze, die Ajax zestien miljoen euro kostte maar er tot op heden niet aan te pas is gekomen, lijkt nog perspectief te hebben. Van ’t Schip liet zich na afloop van het duel met FC Volendam nog erg positief uit over de Georgische aanvaller.