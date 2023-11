Xavi Simons meldt zich in ongekende bloedvorm bij Oranje

heeft zijn uitstekende vorm bij RB Leipzig zondagavond kracht bij gezet met een doelpunt en assist. In eigen huis tegen SC Freiburg (3-1 winst) nam de voormalig PSV’er al na zes minuten het openingsdoelpunt voor zijn rekening en gaf later in het duel de assist op de treffer die het duel besliste.

Midweeks maakte Simons nog een geweldig doelpunt vanaf dertig meter na een heerlijke solo. Ditmaal was de treffer niet veel minder fraai, want de Nederlander veroverde de bal al vroeg in de wedstrijd op de vijandelijke helft. Hij dribbelde vervolgens langs enkele spelers en schoot vanaf twintig meter heerlijk raak in de verre hoek: 1-0.

Daarmee blijft Simons zich profileren als een van de grote smaakmaker van RB Leipzig en de Bundesliga überhaupt. Omdat Merlin Röhl vlak voor de pauze de gelijkmaker aantekende namens SC Freiburg, moest RB Leipzig volop jacht naar de winnende goal, waarin Simons ook weer een belangrijk aandeel had.

Na een overtreding op Christoph Baumgartner mocht Loïs Openda van elf meter zijn ploeg tien minuten voor tijd op voorsprong schieten en een minuut later stelde Simons diezelfde Baumgartner in staat om het duel te beslissen. In de omschakeling gaf hij de middenvelder met zijn zevende assist een niet te missen kans, waarmee de wedstrijd was gespeeld. Door de overwinning komt RB Leipzig weer de top-drie in de Bundesliga binnen.