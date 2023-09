Xavi Simons-hype bij RB Leipzig: heerlijke compilatie en in rijtje met Erling Haaland

Xavi Simons maakt ontzettend veel indruk in de Bundesliga bij RB Leipzig momenteel. In zijn eerste vier wedstrijden in de Duitse competitie was hij bij liefst zeven (!) doelpunten betrokken. Alleen Paco Alcacer en Erling Haaland kwamen tot dezelfde cijfers bij hun start in Duitsland.

Tegen FC Augsburg noteerde de voormalig PSV’er zaterdagmiddag opnieuw een doelpunt en een assist, waarmee hij ook gekozen werd tot Man of the Match. Bovendien staat de teller al op zeven directe bijdragen (goals of assists) bij doelpunten in de Bundesliga als nieuweling en dat lukte geen enkele speler van RB Leipzig ooit eerder. Alleen Alcacer en Haaland deden dat, maar waren allebei in dienst Borussia Dortmund.

Er verschenen ook prachtige compilaties van het optreden van Simons tegen FC Augsburg, die zich een aantal keer aan de bal heel positief liet zien. De Duitse media BILD en Kicker waren ook lovend over de Nederlander, die zelf merkt fysiek stappen te hebben gezet. “Na anderhalve maand in Duitsland ben ik al een paar kilo zwaarder geworden aan spierkracht”, zei Simons in de Duitse media.

“Living the dream”, schreef Simons zelf dan ook op Instagram over zijn huidige situatie bij RB Leipzig. In de eerste wedstrijd dit seizoen werd de Duitse supercup al gepakt ten koste van Bayern München en met de derde plaats in de competitie doet RB Leipzig vooralsnog volop mee om de Duitse titel. Dinsdagavond staat het eerste duel in de groepsfase van de Champions League op het programma tegen Young Boys. Manchester City en Rode Ster Belgrado zijn de andere twee opponenten in Groep G.

Xavi Simons vs Augsburg • 1 ⚽️ / 1 🎯



Man of the match 🦁💎pic.twitter.com/WmtpKQRch0 — Mohamed Faiz • Sinbad 🦦 (@SinbadBoi_) September 17, 2023

