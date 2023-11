Zo reageerden de Feyenoord-spelers op Santiago Giménez: ‘Er kan opstand en kwaadheid zijn’

beleefde zaterdagavond een ongelukkige avond. De Mexicaans spits van Feyenoord miste in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-2 zege) bij een 1-1 tussenstand op ongelukkige wijze een strafschop, door de bal over het doel heen te stiften. Arne Slot is niet boos op Giménez, maar kondigt wel een gesprek aan met zijn aanvalsleider.

“Ik heb na de wedstrijd gezegd dat Santi ons de afgelopen anderhalf jaar heel vaak gered heeft en hele goede dingen heeft laten zien, maar dat dit natuurlijk absoluut de verkeerde manier is om jezelf te laten zien. Je kunt jezelf altijd afvragen wat het goede moment is om te stiften”, reageert de trainer van Feyenoord na afloop voor de camera van NOS. “Het idee dat een keeper op zo’n moment naar een hoek duikt is niet zo gek, maar dan kun je hem ook gewoon door het midden schieten in plaats van te stiften.”

Tegenover verslaggever Jeroen Elshoff kondigt Slot aan in gesprek te gaan met Giménez . Dat gesprek zal echter niet zozeer over de gemiste strafschop gaan, verklapt de oefenmeester. “Ik vind dat hij de laatste twee wedstrijden niet zo goed gespeeld heeft, dus daar zullen we even een gesprek over hebben. Hij heeft ons al heel vaak gered. Je kunt een penalty missen en dat is vandaag gebeurd. Je ziet als trainer liever niet dat het op deze manier gebeurt. Als een speler een penalty mist, heb je liever dat deze met overtuiging in wordt geschoten.”

Slot geeft tot slot aan dat de spelersgroep van Feyenoord in de rust positief reageerde op Giménez. “Er kan dan opstand en kwaadheid zijn, maar dat was er niet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat hij ons ook al zo vaak op belangrijk momenten geholpen heeft.” Feyenoord trok de wedstrijd in de tweede helft door een doelpunt van Bart Nieuwkoop alsnog naar zich toe.