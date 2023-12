Ajax-directeur Mislintat liet Reijnders bewust lopen: ‘Blijkbaar had hij geen behoefte aan hem’

Martin Reijnders, de vader van AC Milan-middenvelder , heeft in gesprek met Voetbal International bekendgemaakt dat Ajax zijn zoon inderdaad op de korrel had. Sven Mislintat, in de zomer aangesteld bij Ajax en inmiddels weer vertrokken, zou echter niet doorgepakt.

Dat maakt de vader en zaakwaarnemer van Reijnders bekend in een uitgebreid interview met Voetbal International: “Ik ben een paar keer benaderd door de scouting van Ajax”, doelt hij op interesse in zijn zoon, die toen nog voor AZ uitkwam. “Dat Tijjani in Amsterdam hoog op de lijst stond, maar er werd bij gezegd dat ze eerst spelers moesten verkopen , voordat de club concreet kon worden. Een paar later werd Sven Mislintat aangesteld, die scout had mijn nummer aan hem gegeven”, geeft Martin Reijnders aan: “Maar Mislintat heeft nooit gebeld.”

De vader van de middenvelder van AC Milan gaat door: “Blijkbaar had hij geen behoefte aan Tijjani. In de voorgaande zomer hadden Feyenoord en FC Twente ons al gepolst. Die vonden de richtprijs van toen, tussen de anderhalf en drie miljoen euro, te hoog. Een jaar later ging hij (Tijjani Reijnders, red.) voor een veelvoud naar Italië. In de Serie A maakt Reijnders daar nu furore, want de middenvelder kent een uitstekend eerste half jaar bij de club uit Milaan. Hij speelt veelal in de basis bij de nummer drie van Italië en heeft inmiddels ook zijn debuut bij het Nederlands elftal gemaakt.