Supporters van Ajax, PSV en Feyenoord zijn het totaal met elkaar oneens over beste verdediger van Nederland

Supporters van Feyenoord, PSV en Ajax zijn het totaal met elkaar oneens over welke linksbenige verdediger in de eerste seizoenshelft het beste gepresteerd heeft in de Eredivisie. ESPN nomineerde hiervoor , en , waar vervolgens de nodige discussie over is ontstaan.

Logischerwijs zijn supporters van verschillende clubs het niet met elkaar eens, maar de uitverkiezing voor de beste linksbenige verdediger van de Eredivisie is voor veel supporters een lastige. Boscagli zet met PSV op fantastische wijze de verdediging neer en heeft bewezen zich, in wedstrijden tegen allerlei soorten tegenstanders, zich goed staande te kunnen houden. Hoewel Feyenoord in de eerste seizoenshelft ruim het dubbele aantal tegentreffers incasseerde dan PSV, maakte Hancko net als in het vorige seizoen bij de Rotterdammers ook een zeer stabiele indruk. De Slowaak is nauwelijks te betrappen op grote fouten.

Dan is er ook nog Hato om uit te kiezen, die in een dramatisch seizoen van Ajax zich op zijn 17e knap staande weet te houden in de defensie van de Amsterdammers. Naast zijn verdedigende kwaliteiten beschikt Hato over een uitstekende inspeelpass, waarmee hij Ajax sneller en makkelijker aan het voetballen kan krijgen. Echter, was de verdediger - net als de rest van de defensie - wel verantwoordelijk voor de enorme hoeveelheid kansen die Ajax in de eerste seizoenshelft heeft weggegeven in de omschakeling. Voetballiefhebbers kunnen dan ook lastig een keuze maken tussen de drie centrumverdedigers.

Wie vond jij de beste in de eerste seizoenshelft? Laden... 21.7% Hato 34.8% Boscagli 43.5% Hancko 1660 stemmen