'Analist' Van Basten maakt geen indruk: 'Ik twijfel weleens aan zijn uitspraken'

Marco van Basten heeft nogal wat wenkbrauwen doen fronsen met zijn uitspraken over PSV eerder deze week in het programma Rondo op Ziggo Sport. De Eindhovenaren boekten afgelopen zondag tegen Feyenoord hun veertiende competitiezege op rij en zetten de Rotterdammers daarmee op tien punten achterstand, maar Van Basten was daags na de kraker in De Kuip nog niet overtuigd. Hij wil het nog weleens zien of PSV inderdaad kampioen gaat worden. Die uitspraken roepen twijfels op bij Leon ten Voorde.

Peter Bosz heeft het momenteel uitstekend voor elkaar. Sinds zijn aanstelling als hoofdtrainer van PSV legde hij beslag op de Johan Cruijff Schaal, verzekerde hij zich van overwintering in het hoofdtoernooi van de Champions League en won hij de eerste vijftien competitieduels. Na de 1-2 zege bij Feyenoord was PSV donderdagavond ook te sterk voor sc Heerenveen (2-0). Het was de vijftiende competitiezege op rij en daarmee zijn PSV en Bosz hard op weg indrukwekkende records te verbreken. “Hij wil prijzen pakken. Dat kleeft toch een beetje aan hem, dat hij nooit een grote prijs heeft gewonnen”, zegt Ten Voorde in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

De FC Twente-watcher van Tubantia twijfelt - en volgens hem helemaal niemand - er niet aan dat Bosz dit seizoen eindelijk een grote prijs in de wacht sleept. “Dan wil je ook alle records hebben”, aldus Ten Voorde. De verslaggever vergeet Van Basten echter even. De voormalig voetballer van Ajax, AC Milan en het Nederlands elftal sprak maandagavond in Rondo openlijk zijn twijfels uit over het huidige PSV. “Ik twijfel ook weleens aan de uitspraken van Van Basten als analist”, is Ten Voorde duidelijk niet onder de indruk van het analytisch vermogen van de held van 1988. “Niet als voetballer, maar als analist heb ik wel grote twijfels ja.”

Ten Voorde is er in ieder geval van overtuigd dat er in de Eredivisie geen club meer is die PSV van de eerste landstitel sinds 2018 af kan houden. Hij vraagt zich zelfs af tegen welke ploeg dit PSV punten zou moeten laten liggen. “We komen zo ook ongetwijfeld over de enige ‘overgebleven’ concurrent (Feyenoord, red.) te spreken. Als je die worsteling ziet, dan weet je gewoon dat PSV dit nooit meer gaat weggeven. In de Nederlandse competitie, waarvan we vinden dat die onder de top toch wat minder is geworden ten opzichte van de afgelopen jaren, zie ik niet tegen wie PSV in hemelsnaam een keer punten moet verspelen.”