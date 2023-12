André Ooijer onthult pijnlijke reden voor zomerse vertrek bij PSV

André Ooijer vertrok vorig seizoen als assistent-trainer bij PSV en heeft maandagavond in het programma Rondo op Ziggo Sport zijn vertrek toegelicht. Volgens de oud-verdediger had zijn beslissing niets te maken met een slechte verstandshouding met Ruud van Nistelrooij, waarover gespeculeerd werd.

“Ik ben een aantal jaren geleden gescheiden. De druk met de voetbal en de kinderen werd mij daardoor te veel”, geeft Ooijer eerlijk toe. “Dat was de grootste reden dat ik wilde stoppen. Ik wilde meer tijd voor mijzelf, voor mijn eigen agenda. Dat heb ik in januari al aangegeven, zodat PSV rustig een assistent kon zoeken voor het volgende jaar. Dat was mijn belangrijkste reden.”

In de media werd echter niet hierover gespeculeerd als mogelijk reden voor het vertrek van Ooijer bij PSV, maar over dat zijn band met hoofdtrainer Van Nistelrooij niet goed zou zijn. Dat was voor Ooijer geen reden voor zijn vertrek, al waren er regelmatig wel meningsverschillen in het Eindhovense kamp: “Het kan wel eens rommelen in een kleedkamer, dat was af en toe ook wel eens zo. Maar dat had als speler ook en bij Roger Schmidt ook.

Het opstappen van Van Nistelrooij als hoofdtrainer aan het einde van het seizoen zag hij als assistent niet aankomen: “Ik wist het niet. Hij kwam in de kleedkamer en toen zei hij het. Niemand wist dit, toen hebben wij meteen de knop omgezet. Het voetbal gaat natuurlijk wel door en mede doordat je tweede wordt ga je nu nog de Champions League in”, concludeert hij.