Bayern München slaat slag en houdt clubicoon een jaar langer binnenboord

Bayern München heeft het over anderhalf jaar aflopende contract van clubicoon Thomas Müller met een extra seizoen verlengd. De 34-jarige schaduwspits ligt nu tot medio 2025 vast in de Allianz Arena.

De toekomst van Müller was al lange tijd voer voor speculaties in de Duitse media. Onder trainer Thomas Tuchel, die sinds maart de scepter zwaait bij Der Rekordmeister, is hij lang niet altijd zeker van een basisplaats. In mei meldde BILD nog dat hij daarbij zelfs een 'pikante' overstap naar een andere club uit de Bundesliga niet op voorhand af zou wijzen. Ook deze jaargang moet Müller het - ongetwijfeld vaker dan hem lief is - regelmatig hebben van invalbeurten. In de Bundesliga zette Tuchel hem nog maar vijf keer in de basis en moest hij zeven keer vanaf de bank komen, twee keer bleef hij daar zelfs de volle negentig minuten zitten. Bovendien scoorde hij dit seizoen nog maar één keer, in de met 8-0 gewonnen afstraffing van Darmstadt.

Toch gaat Müller dus niet verloren voor de fans van Bayern, de club waarvoor hij al zijn hele actieve loopbaan uitkomt. "We zijn heel blij dat hij nóg een seizoen bij Bayern München blijft", zegt sportief directeur Christoph Freund op het digitale thuis van de regerend kampioen van Duitsland. "Hij is zowel op als buiten het veld een leider, altijd een rolmodel en ongelooflijk waardevol voor het hele elftal", wordt Müller bewierookt. "Thomas is bovendien bijna nooit geblesseerd en daarmee de personificatie van kwaliteit en betrouwbaarheid", aldus Freund. Ook de speler zelf toont zich verheugd. "Ik ben blij dat mijn reis bij deze club verdergaat. Ik wil mijn aandeel blijven houden in het succesvol blijven als team én als club in het geheel."

Müller werd op tienjarige leeftijd toegevoegd aan de jeugdopleiding van Bayern. Op 15 augustus 2008 gunde Jürgen Klinsmann hem zijn debuut in het eerste elftal, in een met 2-2 gelijkgespeeld thuisduel met het Hamburger SV van toenmalig trainer Martin Jol. Onder Louis van Gaal brak de jongeling in het seizoen 2009-10 definitief door. In totaal speelde hij niet minder dan 684 wedstrijden voor Bayern, waarin hij 237 keer scoorde en 261 keer als aangever bij een treffer van een teamgenoot fungeerde. Met de club werd hij bovendien twaalf keer kampioen van Duitsland en won hij in 2013 en in 2020 de Champions League. Als international van Duitsland had hij met vijf treffers op de eindronde een belangrijk aandeel in de wereldtitel van 2014.