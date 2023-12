Bayern troeft RB Leipzig af: Barcelona-plaaggeest wordt eerste zomeraanwinst

Bayern München gaat zich komende zomer versterken met de Spaanse buitenspeler Bryan Zaragoza, die momenteel uitkomt voor Granada. De Duitse Rekordmeister troeft naar verluidt binnenlandse concurrent RB Leipzig, de club van Xavi Simons, volgens Duitse media af met de komst van de enkelvoudig Spaans international.

Het nieuws dat Zaragoza naar Bayern zal vertrekken wordt woensdagochtend als eerste gemeld door transferspecialist Fabrizio Romano en kort daarna bevestigd door zijn Duitse collega Florian Plettenberg (Sky Deutschland). Beiden spreken van een transfersom van om en nabij de 15 miljoen euro en melden dat de buitenspeler een contract tot medio 2028 zou zijn voorgeschoteld.

Volgens Plettenberg is de verbintenis reeds 'een paar dagen geleden' door de Spanjaard ondertekend. Romano houdt het erop dat het eerste deel van de medische keuring achter de rug is. Hoe dan ook zal Zaragoza het seizoen afmaken in Spanje. Volgens Romano zal Granada de speler tot juli huren van de Duitsers, waarna hij in de zomer de overstap naar Beieren zal gaan maken.

Plaaggeest

In oktober van dit jaar was Zaragoza nog een ware plaag voor regerend Spaans kampioen FC Barcelona. De linksbuiten zette Granada destijds in eigen huis op een 2-0 voorsprong door zowel na een minuut als na een half uur doelman Marc-André ter Stegen te passeren. Door treffers van Lamine Yamal en Sergi Roberto redde Barcelona alsnog een punt.

Update 13.36 uur: Bayern München heeft inmiddels via de officiële kanalen bekendgemaakt dat Zaragoza de club vanaf de zomer inderdaad komt versterken. "Hij is onvoorspelbaar, kan scoren en is erg goed in de één tegen één", legt sportief directeur Christoph Freund op de clubsite uit waar de kwaliteiten van de Spanjaard liggen. Bayern is dan ook bijzonder tevreden met zijn komst: "Bryan is een van de opkomende spelers van Spanje en staat al een tijdje op onze radar. Hij zal onze mogelijkheden in de aanval vergroten", aldus Freund.