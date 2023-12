Berghuis uit onvrede en geeft Ajax duidelijke opdracht op de transfermarkt

heeft zondagmiddag aangegeven dat de selectie van Ajax niet al te handig is ingericht. De middenvelder was zondag een van de oudste spelers die op het veld stond aan de kant van de Amsterdammers tegen NEC, wat volgens hem duidelijk maakt dat de selectie niet goed in balans is.

"Ja, we hebben er niet zoveel", geeft Berghuis aan als ESPN-commentator Mark van Rijswijk hem vraagt naar de ervaren spelers binnen de selectie van Ajax. Steven Bergwijn en Berghuis waren zondag de enige twee spelers in de basiself van Ajax die ouder dan 22 waren: "Wat dat betreft is het niet heel handig ingericht, haha", zegt Berghuis met een lach op zijn gezicht. "Ik voel wel meer verantwoordelijkheid, maar dat kan ook bijna niet. Je bent wie je bent en je moet ook niet iemand willen zijn of voordoen wat niet helemaal in jou zit", geeft de 31-jarige voetballer aan.

Wat Berghuis betreft hebben de technische beleidsbepalers dan ook een duidelijke opdracht in de winterse transferperiode. Ajax zal ervaring moeten toevoegen aan de selectie, wat Sven Mislintat afgelopen zomer niet heeft gedaan: "Ik vind het heel leuk op iedereen en nieuwe jongens te helpen, maar wat dat betreft missen wij wel ervaring en leiderschap. Dan kan je wedstrijden zoals in Marseille ook op andere manieren over de streep trekken", besluit de Ajacied, die met één assist De Goffert verliet.