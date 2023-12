BILD: Bayern heeft twee extra concurrenten voor Matthijs de Ligt op het oog

lijkt er komende winter een extra concurrent bij te gaan krijgen voor een plek in het hart van de defensie van Bayern München. Volgens het doorgaans goed ingevoerde BILD wil de Duitse Rekordmeister in de aankomende transferperiode alsnog een vervanger halen voor de afgelopen zomer vertrokken Benjamin Pavard. Twee spelers worden met naam en toenaam genoemd: van Atalanta Bergamo en , die door FC Barcelona wordt verhuurd aan Aston Villa.

Pavard kwam in de zomer van 2019 als wereldkampioen de defensie van Bayern versterken. De Fransman kwam als rechtsback over van VfB Stuttgart, maar werd in Beieren ook regelmatig in het centrum van de verdediging geposteerd. Afgelopen zomer telde Internazionale 30 miljoen euro neer om de 52-voudig Frans international naar Milaan te halen, met de club van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries gaat Pavard na veertien speelronden aan kop in de Serie A.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Bayern afgelopen zomer met Kim Min-jae (Napoli) al een extra centrale verdediger haalde, zou er komende winter een speler bij moeten. Dat zou dan Scalvini of Lenglet moeten worden, weet BILD. Eerstgenoemde is ondanks zijn leeftijd (19) een vaste waarde bij Atalanta, waar hij samenspeelt met Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners. De talentvolle verdediger ligt echter nog tot medio 2027 vast in Bergamo, waardoor een overgang naar München als 'moeilijk' wordt bestempeld. De komst van Lenglet, oud-speler van Sevilla en Barcelona en door die laatste club momenteel verhuurd aan Aston Villa, zou 'realistischer' zijn. De Fransman zou als backup gelden als Scalvini inderdaad niet haalbaar blijkt te zijn.

Barcelona-target

Daarnaast zou Bayern in de winter ook op zoek willen naar een nieuwe verdedigende middenvelder. Voor die positie zou Martín Zubimendi (Real Sociedad) in beeld zijn, zo weet BILD. De 24-jarige Spanjaard werd afgelopen jaar nog veelvuldig gelinkt aan FC Barcelona, maar zou nu dus op de radar van de Duitse grootmacht zijn verschenen.