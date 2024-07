Matthäus komt met lof voor ‘boegbeeld’ De Ligt en geeft Bayern transferadvies

zou niet verkopen als hij het voor het zeggen had bij Bayern München. Het icoon van de Duitse recordkampioen schaart de Nederlander onder de boegbeelden van de club, die volgens hem behouden moeten worden.

Matthäus schrijft in zijn column voor Sky Deutschland dat hij ervan uitgaat dat boegbeelden als Thomas Müller en Manuel Neuer in de nabije toekomst zullen vertrekken bij Bayern München. “Als ik spelers als hen zie vertrekken, zou ik er persoonlijk alles aan doen om Kimmich te behouden”, noemt hij nog een boegbeeld. “Hij heeft de club de afgelopen jaren gevormd en is een gezicht van FC Bayern. Gezichten kun je niet kopen.”

Volgens de Duitse legende heeft Bayern in het verleden te makkelijk afscheid genomen van de boegbeelden van de club. “Ik zou er alles aan hebben gedaan om David Alaba te behouden en tien jaar geleden zou ik alles hebben gedaan om Toni Kroos te houden”, schrijft hij.

Ook De Ligt, die veelvuldig in verband wordt gebracht met een vertrek naar Manchester United, is volgens Matthäus een van de gezichten van de club. “Onder de boegbeelden reken ik ook Matthijs de Ligt”, stelt hij. “Hij heeft persoonlijkheid en leiderschapskwaliteiten.”

