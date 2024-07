Oranje-international staat voor grote transfer: 'Hij is Nederlands, de trainer ook, het zou kunnen'

Bayern München-legende Uli Hoeneß houdt rekening met een vertrek van naar Manchester United. De verdediger van Bayern staat in de nadrukkelijke belangstelling van de Premier League-club, al zijn de onderhandelingen op dit moment gepauzeerd.

Hoeneß stond dit weekend de Duitse journalist Maximilian Koch van de Abendzeiting te woord en sprak kort over zijn verwachtingen op de transfermarkt. “Er zullen geen spelers bij komen, tenzij er nog twee of drie spelers weggaan. Max Eberl (sportdirecteur, red.) en Christoph Freund (sportief directeur) weten heel goed dat er eerst enkele vooraanstaande spelers moeten vertrekken. Bij Bayern wordt niet zomaar met geld gesmeten”, gaf hij aan.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens weidde Hoeneß uit over de toekomst van De Ligt. "Het is mogelijk dat er nog een verdediger gaat vertrekken. De Ligt is Nederlands en de trainer van Manchester United is ook Nederlands. Ik zou er geen problemen mee hebben als hij blijft.”

Voorlopig zijn United en Bayern elkaar nog altijd niet genaderd in de onderhandelingen en lijkt het er ook niet op dat een van beide clubs water bij de wijn wil doen. Daarom is er nu voor gekozen de gesprekken over de transfer van De Ligt te pauzeren. Bayern zou een bedrag van vijftig miljoen plus bonussen verlangen voor de verdediger, terwijl Manchester United aan een lager bedrag denkt.

Zolang De Ligt niet wordt verkocht door Bayern, heeft dat invloed op de rest van de transfers die de Duitse recordkampioen wil doen. De nummer drie van het afgelopen Bundesliga-seizoen zit namelijk al langere tijd achter Jonathan Tah van Bayer Leverkusen aan, maar zijn komst kan pas worden gerealiseerd als de Nederlander is vertrokken.