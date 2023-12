Bizarre situatie in Spanje: Frenkie de Jong en Daley Blind mogen na thuiswedstrijd niet meer douchen

Een uiterst opvallende situatie dient zich aan voor FC Barcelona, Girona en Espanyol. De drie clubs bevinden zich in de Spaanse regio Catalonië, dat momenteel geteisterd wordt door de heftigste droogte ooit. Mocht die droogte aanhouden, mag er niet meer gedoucht worden in de Catalaanse sportaccommodaties.

Dat is een van de maatregelen die de Catalaanse regering dinsdag bekend maakte. De regio zoekt naar oplossingen om de heftige droogte beheersbaar te houden, en kwam daarom met de maatregel om niet meer te douchen. Dit geldt voor sportcentra die al water verbruiken voor het vullen van bijvoorbeeld zwembaden of voor het sproeien van velden.

“Als de clubs op de wedstrijddag het veld willen besproeien, dan moet dat gecompenseerd worden, zowel in het trainingscentrum als in het stadion. Het is een uitdaging die we allemaal samen moeten aangaan”, sprak David Mascort, de klimaatexpert van de Catalaanse regering. Voor Barcelona, Girona en Espanyol zal vooralsnog geen uitzondering worden gemaakt.

Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld Frenkie de Jong en Daley Blind pas thuis in de douche mogen stappen na een wedstrijd. De waterreserves in Catalonië zijn teruggelopen tot slechts achttien procent. Een noodtoestand wordt afgekondigd zodra dat aantal afzakt naar zestien procent. Mocht er op korte termijn niet veel regen vallen, is de prognose dat in januari deze noodtoestand bereikt wordt.