Teze en Hartman ondervinden gevolgen van botsing tijdens Feyenoord - PSV

PSV kan donderdag in het thuisduel met sc Heerenveen nog niet beschikken over verdediger . Hij kwam in de topper bij landskampioen Feyenoord van afgelopen zondag hard in botsing met tegenstander Quilindschy Hartman en wordt conform het protocol aan de kant gehouden. Achter de naam van staat nog een vraagteken, drie andere PSV'ers halen het duel met de Friezen sowieso niet.

PSV-trainer Peter Bosz maakt woensdag bekend dat Teze, die al na zes minuten naar de kant moest in De Kuip, donderdag nog niet bij de selectie zal zitten. "Hij is niet beschikbaar. Daar zijn protocollen voor en die volgen we", wordt de oefenmeester geciteerd door De Telegraaf. De 24-jarige back annex centrale verdediger was even van de wereld na zijn botsing met zijn Oranje-collega Hartman en kon zich na de wedstrijd niet herinneren wat er precies gebeurd was.

Achter de naam van Joey Veerman staat nog een vraagteken. De middenvelder moest de strijd in De Kuip met nog een minuut of twintig te spelen staken nadat Feyenoord-aanvaller Yankuba Minteh op zijn voet was gaan staan. Of hij de strijd tegen zijn vorige werkgever gaat halen is daardoor nog de vraag. Bosz legde uit dat Veerman eerder geblesseerd raakte aan dezelfde voet tijdens de wedstrijd Gibraltar - Nederland: "Er is niets gebroken, maar hij heeft er wel last van. Op basis van de afsluitende training nemen we een beslissing over zijn inzetbaarheid."

Drie zomeraanwinsten aan de kant

Tegen Heerenveen kan Bosz sowieso nog geen beroep doen op Noa Lang, Hirving Lozano en Armel Bella-Kotchap. De drie zomeraanwinsten kampen met respectievelijk hamstringklachten (Lang en Lozano) en een schouderblessure (Bella-Kotchap) en zijn daarom nog niet speelklaar. Bosz hoopt beide vleugelspelers dit jaar nog wel in te kunnen zetten: "Waarbij ik ook besef, dat het nog maar heel kort is. Het zijn nog maar vier wedstrijden in twee weken. Dus we moeten kijken wat nog mogelijk is."

Ook Hartman afwezig

Ook Hartman is niet inzetbaar in de eerstvolgende wedstrijd van zijn club. De linksback ontbreekt donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam, zo laat Feyenoord weten. Hartman heeft een lichte hersenschudding overgehouden aan het incident tijdens Feyenoord - PSV.