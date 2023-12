Boulevard: Gertrude van Vuuren kwam op pijnlijke wijze achter affaire Dirk Kuyt

Evert Santegoeds heeft in een video-item van De Telegraaf onthuld hoe de buitenechtelijke affaire van Dirk Kuyt enkele jaren geleden aan het licht kwam. Gertrude van Vuuren kwam er op pijnlijke wijze achter dat er een andere vrouw in het leven van Kuyt was.

Kuyt en Van Vuuren maakten in 2020 een einde aan hun huwelijk. "Zij was er op nogal pikante wijze achter gekomen dat er een andere vrouw in het leven van haar Dirk was. Dirk sliep nogal eens bij die vrouw in Amsterdam. Maar als je in Amsterdam geen geld in de meter doet, krijg je bekeuringen", begint Santegoeds.

Artikel gaat verder onder video

"De auto stond nog ingeschreven op het adres waar Gertrude woonde, dus die zag de ene na de andere bekeuring binnenkomen. Steeds vanaf de Parnassusweg, waar hij kennelijk logeerde. Zo kwam die buitenechtelijke verhouding uit. Toen is er best wel tijd overheen gegaan voordat die scheiding een feit was", gaat hij verder.

Deze week werd bekend dat Kuyt door Van Vuuren voor de rechter wordt gesleept. De 43-jarige trainer zou bepaalde afspraken die bij de scheiding zijn gemaakt niet zijn nagekomen. "Dat wil wel zeggen dat er veel scheef zitten tussen die twee. In zijn enthousiasme van zijn huwelijk met Kate Ruinemans heeft hij gezegd dat hij zijn grote liefde gevonden heeft. Als je vier kinderen hebt bij een ander, dan is dat niet heel fijnzinnig. Dat moet toch ook in het verkeerde keelgat geschoten zijn."

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ in de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.