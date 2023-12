Boulevard: Gertrude van Vuuren sleept Dirk Kuyt voor de rechter

Dirk Kuyt wordt door zijn ex-vrouw Gertrude van Vuuren voor de rechter gesleept. De 43-jarige trainer zou bepaalde afspraken die zijn gemaakt rond de echtscheiding in 2020 niet zijn nagekomen, zo meldt RTL Boulevard.

"Ik kan bevestigen dat er een procedure loopt tussen Gertrude van Vuuren en Dirk Kuyt", reageert advocaat Kim Beumer, die Van Vuuren bijstaat, tegenover het televisieprogramma. De door Van Vuuren aangespannen procedure zou gaan over niet-gespecificeerde afspraken die bij de scheiding zijn gemaakt.

Kuyt brak drie jaar geleden met Van Vuuren. Hij was 22 jaar (waarvan 17 jaar getrouwd) samen met Van Vuuren, met wie hij vier kinderen heeft. Hij vond nieuw liefdesgeluk bij Kate Ruinemans, met wie hij kortgeleden in het geheim trouwde.

