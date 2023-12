Boulevard: Dirk Kuyt trouwt in het geheim met 'de liefde van zijn leven'

Dirk Kuyt is afgelopen zaterdag in het geheim in het huwelijksbootje gestapt. De 43-jarige trainer gaf Kate Ruinemans in Huis ter Duin in Noordwijk het jawoord. Hij noemt haar 'de liefde van zijn leven'.

Tegenover RTL Boulevard bevestigt Kuyt zondag het heuglijke nieuws. "Het klopt inderdaad dat we gisteren in de luwte zijn getrouwd. Het was een super mooie en speciale dag en zijn super gelukkig", aldus Kuyt, die niet in detail wil treden over de bijzondere dag.

Artikel gaat verder onder video

Het is voor Kuyt de tweede keer dat hij in het huwelijksbootje stapt. Eerder had hij 22 jaar een relatie met Gertrude, van wie hij in 2022 scheidde. Zij hebben samen vier kinderen: Noelle, Roan, Jorden en Aidan.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ in de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.