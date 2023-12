Boulevard: Jade Anna gaat steeds een stapje verder en plaatst nieuwe, veelzeggende foto

Jade Anna van Vliet lijkt stapje voor stapje haar relatie met te bevestigen. De twee volgen elkaar sinds kort op Instagram en zaterdag plaatste Jade Anna een foto waarop ze iemands hand vasthoudt, mogelijk die van de Ajax-middenvelder. Maandag komt daar nog een foto bij, waarop iemand van achteren te zien is die verdacht veel op Taylor lijkt.

Door sommige volgers op Instagram wordt Jade Anna inmiddels de 'soft launch queen' genoemd, door de stapsgewijze manier waarop ze haar relatie met Taylor wereldkundig maakt. Op de nieuwste foto staat ze samen met, vermoedelijk, Taylor bij een grijpautomaat om knuffels te winnen. In de reacties wordt druk gespeculeerd en worden grappen gemaakt als: "Ik herkenneth wel."

