Dennis Bergkamp laat zich uit over 'open sollicitatie' bij Ajax

Dennis Bergkamp vertelt in een uitgebreid interview met De Telegraaf dat hij graag weer aan de slag gaat in de voetballerij en dat de ‘brugfunctie’ bij Ajax van de jeugd in de opleiding naar het eerste elftal goed bij hem paste, maar dat betekent niet dat hij staat te trappelen om terug te keren op De Toekomst. Volgens de oud-speler van onder meer Ajax, Arsenal en het Nederlands elftal is er geen sprake van een ‘open sollicitatie’, ondanks de moeilijke periode waarin de club zich bevindt.

De Amsterdammers kregen dit jaar lang het verwijt dat ze de ‘echte clubmensen’ links lieten liggen, maar zijn inmiddels bezig meer en meer ‘vertrouwelingen’ terug te halen. Michael van Praag is de nieuwe directeur van de Raad van Commissarissen, Louis van Gaal verzorgt de commissarissen van voetbaltechnisch advies en John van ’t Schip is tot het einde van dit seizoen de interim-hoofdtrainer die Ajax naar een zo’n hoog mogelijke klassering moet loodsen. Volgens Valentijn Driessen is er echter nog een lange weg te gaan om de club er weer bovenop te krijgen. De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat Ajax iemand als Bergkamp goed kan gebruiken.

Maar de voormalig spelmaker staat niet bepaald te springen om weer aan de slag te gaan bij Ajax, ondanks het feit dat het ‘weer begint te kriebelen’ en hij dus graag weer een rol van betekenis wil spelen in de voetballerij. De Telegraaf schrijft vrijdag dat Bergkamp ‘op geen enkele manier de indruk wil wekken dat hij klaar staat om weer bij Ajax binnen te lopen nu de club een kwaliteitsinjectie nodig heeft en oud-spelers met status en ervaring kan gebruiken’. “Daar kan ik nu al ‘nee’ op zeggen. Op geen enkele manier mag de teneur zijn dat ik ook maar ergens naar solliciteer”, zegt Bergkamp daarover. “Ik heb het kunstje een keer gedaan, vond het heel interessant maar heel intensief. Ik heb het gevoel dat het alleen weer goed kan komen met een bepaalde stroming, waar iedereen weer achter gaat staan.”

Als onderdeel van de Fluwelen Revolutie binnen Ajax begrijpt Bergkamp misschien wel als geen ander wat er moet gebeuren om de club terug aan de top te krijgen. “Er worden mij vragen gesteld over Ajax. Ik zou ook nooit natrappen of de indruk willen wekken dat ik dingen beter weet. Ik spreek vooral vanuit wat er destijds onder aanvoering van Johan (Cruijff, red.) is gebeurd, de jaren erna en wat ik nu weer zie gebeuren.” Cruijff greep in toen Ajax al jaren geen kampioen van Nederland was geworden en ook in Europa weinig in de melk te brokkelen had. “Er zijn veel vergelijkingen. Destijds was een radicaal plan nodig, wat bekend werd als de revolutie”, vertelt Bergkamp. “Het hoeft niet weer een revolutie te zijn. Maar in de praktijk blijkt uiteindelijk dat die ex-voetballers er behoorlijk verstand van hebben.”