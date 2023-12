Open sollicitatie Dennis Bergkamp: terugkeer bij Ajax?

Dennis Bergkamp (54) wil weer aan de slag in de voetballerij. De voormalig aanvaller is vijf jaar na zijn vertrek bij Ajax toe aan een nieuwe uitdaging en komt in De Telegraaf met een open sollicitatie.

“Het kriebelt weer”, vertelt Bergkamp in de ochtendkrant over een eventuele terugkeer in de voetballerij. Nog altijd wil hij echter niet als hoofdtrainer aan de slag. “Ik denk ook dat ik niet goed genoeg ben als hoofdcoach, omdat ik daar niet de volle aandacht voor heb om alles te willen managen. Ik heb wel respect voor de mensen die dat gevoel wel hebben. Ik heb liever een andere rol, tussen de jeugd en het eerste elftal.”

Het opleiden van talenten is voor Bergkamp 'de állermooiste' rol. “De brugfunctie bij Ajax van de jeugd in de opleiding naar het eerste elftal paste daarom het beste. Maar dat was ook hoe ik speelde, tussen de linies. Ik was niet een middenvelder, niet een aanvaller. Ik vond dat bij Ajax een geweldige functie. Ik zag de talenten komen, had overleg met de trainers in de jeugd, met het hoofd opleiding en ik had ook een stem richting de hoofdtrainer.”

De naam van Bergkamp viel recentelijk als mogelijke nieuwe technisch commissaris bij Ajax. De voormalig Oranje-international was tussen 2011 en 2018 assistent-trainer bij Ajax. Hij werd in december 2017 op non-actief gesteld wegens teleurstellende resultaten van het eerste elftal. Bovendien verschilde Bergkamp met de directie van mening over het technische beleid.