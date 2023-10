Terugkeer in de maak? Naam van Dennis Bergkamp valt bij Ajax

Als we Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf moeten geloven, dan is Dennis Bergkamp in beeld om de nieuwe technisch commissaris te worden. Verweij heeft het ‘lijstje van zes’ van Louis van Gaal opgesteld en daarop staat de komst van een nieuwe technisch commissaris.

Ajax maakte dinsdagavond bekend dat Van Gaal de Raad van Commissarissen gaat adviseren over voetbaltechnische zaken. Volgens Verweij staat de voormalig trainer van onder meer Ajax, AZ, FC Barcelona en Bayern München voor een ‘loodzware taak om Ajax weer naar de top van Nederland te brengen’. Het ‘lijstje van zes’ bestaat uit een nieuwe hoofd opleidingen, technisch directeur, trainer plan-B, commissaris, algemeen directeur én Maurits Hendriks.

Het is nog maar een paar maanden geleden dat Jan van Halst werd voorgesteld als de nieuwe technisch commissaris van Ajax. Van Halst fungeert inmiddels als interim algemeen directeur, tot Alex Kroes in maart volgend jaar zijn taken overneemt. Ajax maakte dinsdagavond eveneens bekend dat Van Halst niet meer terug zal keren in de rol van commissaris. “De huidige commissarissen, inclusief de voorgedragen Michael van Praag, Leo van Wijk én adviseur Van Gaal, hebben van de bestuursraad de taak gekregen een nieuwe, toekomstbestendige RvC samen te stellen. Daarin moet vanzelfsprekend plaats zijn voor een prominente technisch commissaris”, schrijft Verweij.

Volgens de Ajax-watcher wordt Danny Blind daarvoor genoemd, maar zou dus ook Bergkamp in beeld zijn. De voormalig Oranje-international was tussen 2011 en 2018 assistent-trainer bij Ajax. Hij werd in december 2017 op non-actief gesteld wegens teleurstellende resultaten van het eerste elftal. Bovendien verschilde Bergkamp met de directie van mening over het technische beleid. Ruim zes jaar later valt zijn naam als mogelijke kandidaat om de nieuwe technisch commissaris te worden.