Driessen haalt snoeihard uit naar voormalig Ajax-topman: 'Waar deze snoever de brutale moed vandaan haalt...'

Waar Valentijn Driessen eerder deze week nog hard uithaalde naar Chief Sports Officier Maurits Hendriks van Ajax, is het vrijdag de beurt aan Pier Eringa. Laatstgenoemde werd begin dit jaar aangesteld als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de club uit Amsterdam, maar trok de deur van de Johan Cruijff ArenA in oktober alweer achter zich dicht. Driessen vindt het onbegrijpelijk dat een ‘Ajax-vreemdeling’ als Eringa de club richting de afgrond heeft kunnen helpen, terwijl iemand als Dennis Bergkamp al tijden thuis op de bank zit.

“Iemand die het begrijpt zit al jaren thuis en iemand die het niet begrijpt heeft Ajax in zes maanden aan de rand van het ravijn gebracht”, begint Driessen zijn column in De Telegraaf. “Bergkamp, bijna Ajacied van geboorte, is de één en Eringa, de rasbestuurder en jager op baantjes en commissariaten, de ander”, aldus de chef voetbal van de krant. Waar Bergkamp deze week een uitgebreid interview gaf aan de werkgever van Driessen, stond Eringa het Financieel Dagblad te woord. Driessen heeft het interview van de voormalig Ajax-bestuurder met grote verbazing zitten lezen. “Hij houdt zijn lippen bij voorbaat op elkaar als het gaat om zijn totale wanprestatie bij Ajax.”

“Eringa toont geen enkele zelfreflectie en wordt daartoe ook niet aangezet. Waar deze snoever de brutale moed vandaan haalt is ongelofelijk; hij durft het wel in zijn hoofd te halen om de club en mensen met hun Ajax-achtergrond te bekritiseren die sinds zijn vertrek alles in het werk stellen om Eringa’s puinhopen op te ruimen en de recordkampioen overeind te helpen”, stelt Driessen. Eringa vraagt zich in het interview met FD af of de voetballerij wel ‘een omgeving is waar ze buitenstaanders accepteren’. Voor Eringa is het ‘geen toeval’ dat Ajax weer een beroep doet op ‘vertrouwelingen van de club’. “Alsof het niet buitenstaander Eringa, voormalig voorzitter van de rvc, zijn schuld is dat de Duitse directeur Sven Mislintat onder zijn verantwoordelijkheid 115 miljoen euro mocht uitgeven aan twaalf heel modale voetballers”, stelt Driessen.

Driessen is van mening dat Eringa het verdient om ‘met pak en veren ingesmeerd te worden’. “En niet door de Ajax-directie uitgenodigd te worden om een vorkje mee te prikken en op het ereterras te aanschouwen hoe Ajacieden als Michael van Praag, Louis van Gaal en John van ’t Schip bezig zijn Eringa’s financiële, organisatorische en vooral sportieve rommel op te ruimen.” Van Praag keerde bij Ajax terug als nieuwe voorzitter van de rvc, Van Gaal verzorgt de commissarissen van voetbaltechnisch advies en Van ’t Schip moet de club als interim-hoofdtrainer naar de hoogst mogelijke klassering loodsen. Driessen ziet dat Ajax op de goede weg is, maar dat er nog heel veel moet gebeuren om de club er écht weer bovenop te krijgen.

“Hoe ver Ajax in de afgelopen twee jaar is afgegleden van alles wat Ajax heeft grootgemaakt, blijkt wel uit het gegeven dat al die zogenaamde bestuurlijke zwaargewichten de ideale cultuurbewaker van het erfgoed van Johan Cruijff lieten links liggen”, doelt Driessen op Bergkamp. “Maar al die Ajax-vreemdelingen hadden geen behoefte aan pottenkijkers, aan mensen die weten waar Ajax werkelijk voor staat en daarbij geweldig veel verstand van het voetbal hebben. (…) Bergkamp, niet het domste jongetje van de klas, heeft in zijn interview in De Telegraaf legio pijnpunten blootgelegd. Hij zegt weliswaar nadrukkelijk niet te solliciteren, maar dat hoeft de nieuwe beleidsbepalers bij Ajax geenszins te beletten eens contact met hem op te nemen. Iemand als Bergkamp kan Ajax in de organisatie heel goed gebruiken.”