Devyne Rensch ziet geen valkuil: 'Nee, dat zit me niet in de weg'

Ajax-speler ziet er geen enkel probleem in dat hij voor trainer John van 't Schip zowel als back als centraal in de defensie een optie is. De zelfopgeleide verdediger weet wel waar hij het best tot zijn recht komt, maar denkt niet dat zijn multifunctionaliteit hem in de weg zit.

Van 't Schip is blij met de kwaliteiten van Rensch, die hij de laatste weken weer als back gebruikt. "Ik heb hem als rechtsback gezien, daar heeft hij heel goede wedstrijden gespeeld", zegt de oefenmeester op de persconferentie waarin hij woensdag vooruitblikt op het Europa League-duel met AEK Athene. "Maar ik heb hem ook centraal gezien", vervolgt de trainer, "daar deed hij het ook heel goed naast Jorrel (Hato, red.)."

Rensch schuift eveneens aan bij het perspraatje en krijgt de vraag op welke positie hij het best tot zijn recht denkt te komen. "Dan moet ik zeggen rechtsback", klinkt het. "Omdat ik daar het meest heb gespeeld", beargumenteert hij die keuze. "Maar ik denk dat ik centraal ook wel een goede indruk heb achtergelaten. Ik kan op meerdere posities, als ik maar speel", benoemt hij zijn grootste prioriteit.

In de jeugdopleiding van de Amsterdammers speelde Rensch nog voornamelijk als 'linker centrale', zegt hij desgevraagd. Dat hij op meerdere posities inzetbaar is, ziet hij echter niet als een probleem. "Het zit me niet in de weg, het heeft me vooral heel erg geholpen", houdt de 20-jarige verdediger vol.