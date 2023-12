AEK-fans mishandelen stewards na ingrijpen vanwege gebruik laserpen

Tijdens de ontmoeting tussen Ajax en AEK Athene zijn er in het uitvak drie stewards mishandeld door Griekse supporters. De stewards grepen in toen er met een laserpen werd geschenen. Dat werd hen niet in dank afgenomen door de Grieken. De politie wist meteen na de wedstrijd een verdachte aan te houden voor mishandeling.

Het treffen tussen Ajax en AEK Athene in de laatste speelronde van de Europa League was nog maar een paar minuten oud toen de thuisploeg een hoekschop mocht nemen. Kristian Hlynsson meldde zich in de hoek om de bal voor het doel te brengen. Een AEK-supporter deed er alles aan om de IJslandse middenvelder van Ajax uit zijn concentratie te halen. Daarbij maakte hij gebruik van een laserpen, waardoor de gedachten ongetwijfeld even teruggingen naar de eerste ontmoeting tussen beide ploegen. Toen Steven Bergwijn in Athene een strafschop mocht nemen zag zijn gezicht helemaal groen van de laserpennen.

Waar in Griekenland weinig tot geen moeite werd gedaan om het schijnen te stoppen, waren de stewards in het uitvak van de Johan Cruijff ArenA er al vroeg klaar mee. “De stewards probeerden het schijnen te stoppen en daar werd vanuit de Griekse hoek met veel agressie op gereageerd”, schrijft AT5 over het voorval rond de dertigste minuut. Volgens de Amsterdamse nieuwszender werden de stewards vervolgens mishandeld en raakten zij daarbij gewond. De politie meldt dat het drietal aangifte gaat doen. “Direct na afloop van de wedstrijd wist de politie een verdachte aan te houden voor mishandeling. Ook twee andere Grieken werden opgepakt voor openbare dronkenschap. Meer aanhoudingen voor mishandeling worden niet uitgesloten door de politie”, leest het.

Voor de aftrap in de Johan Cruijff ArenA was het ook al erg onrustig. AT5 weet dat de politie onder meer een Griekse trommelaar had aangehouden. Hij had op zijn trommel stickers met de tekst ACAB (All Cops Are Bastards) geplakt. De Griek kreeg na het betalen van een geldboete zijn trommel, weliswaar zonder stickers, weer terug. “Ook werd er een man aangehouden omdat hij een grote hoeveelheid drugs bij zich had en op het Centraal werd een man opgepakt vanwege de verstoring van de openbare orde”, leest het. De politie hield voor de wedstrijd ook nog eens 140 Ajax-fans aan vanwege vernielingen van een metrostel. Twee van hen zitten nog vast.