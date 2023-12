Einde kalenderjaar voor Weghorst: pijnlijke blessure

Het kalenderjaar van lijkt erop te zitten. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in het Bundesliga-duel met VfL Bochum aan zijn hamstring. Bij een sprintje schoot het in de spier, waarna hij zich moest laten wisselen. Daarmee lijkt het einde kalenderjaar voor de Nederlandse spits.

Daarmee werd het uiteindelijk een vervelende avond voor Weghorst, die na ruim een half uur dacht te scoren. De spits werkte de bal via de scrimmage binnen, maar uiteindelijk kwam het doelpunt op naam van VfL Bochum-verdediger Erha Masovic. Andrej Kramaric verdubbelde nog voor de pauze de score van de thuisclub.

Artikel gaat verder onder video

Na de pauze moest Weghorst zich na een sprintje al snel laten wisselen en tot overmaat van ramp maakte zijn vervanger Ihlas Bebou het derde doelpunt tegen de formatie van Thomas Letsch, die voormalig Vitesse-spelers Matus Bero en Maximilian Wittek een basisplaats had gegund. Met de overwinning komt Hoffenheim steviger op de zesde plaats te staan in de Bundesliga, al lijkt het dat het Weghorst moet missen tegen RB Leipzig en Darmstadt in het restant van dit jaar.

Weghorst maakte dit seizoen tot dusver vier doelpunten namens Hoffenheim en gaf één assist in veertien officiële wedstrijden. In Oranje was hij dit kalenderjaar in alle interlands actief en maakte drie doelpunten. Gezien de vele blessures voorin bij het Nederlands elftal in de afgelopen tijd, is het te hopen dat de kwetsuur enigszins meevalt. In maart staan er weer oefenwedstrijden op de rol voor Oranje.

Wat een 𝐡𝐞𝐞𝐫𝐥𝐢𝐣𝐤𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐥𝐞𝐲! 😯💫

VfL Bochum verloor gisterenavond met 1-3 van TSG Hoffenheim, maar dit doelpunt zat er wel heel lekker in... 💥#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga #VfLBochum pic.twitter.com/8vYQZmerlJ — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 8, 2023