Erik Ten Hag boekt succes tegen Chelsea en komt op drie punten van Manchester City

Erik ten Hag heeft woensdagavond met Manchester United een belanrijke overwinning geboekt op Chelsea (2-1). The Mancunians kwamen via op voorsprong, waarna het vlak voor rust gelijk werd op Old Trafford. Diezelfde middenvelder schoot Manchester United in de tweede helft echter naar de overwinning, waardoor The Red Devils op drie punten van Manchester City komen.

Manchester United was in de eerste helft absoluut de bovenliggende partij. Dat bleek toen de ploeg al na zes minuten een penalty kreeg. Enzo Fernández stond op de voet van Antony. Scheidsrechter Chris Kavanagh, die in eerste instantie niets had gezien, kon daarom niet anders dan meegaan met de beslissing van de VAR. Bruno Fernandes trad aan om de strafschop te nemen, maar schoot laag door het midden op de handen van doelman Robert Sánchez. Toen de rebound over ging was het gevaar even geweken. De aanvoerder van Manchester United had de eerste echt grote kans om zeep geholpen.

In de negentiende minuut kwam er voor de thuisploeg een nieuwe grote kans via Harry Maguire. Zijn schot werd geblokt en Scott McTominay kon de rebound binnenwerken. United bleef de aanvallende partij. Zo werd het spelbeeld gedurende de eerste helft alsmaar duidelijker: Manchester United kreeg de grote kansen en Chelsea zette steeds de tegenaanval in met de snelle Mykhailo Mudryk, Raheem Sterling en Nicolas Jackson. Zo ging werd het een vermakelijke en dynamische wedstrijd.

Chelsea kon vlak voor rust uit zo’n tegenaanval wat terugdoen. Het was de oud-speler van Manchester City die de kans kreeg. Hij leek met een passer en liniaal de juiste hoek uit te zoeken, die hij ook wist te vinden. André Onana kon er net niet bij in de verre hoek. Zo werd de stand nog voor rust 1-1.

Na rust was Manchester United lang niet zo dominant als het ervoor was. De gelijkmaker leek het spel daadwerkelijk ook wat gelijkwaardiger te maken. De wedstrijd bleef nog wel vermakelijk, want het spel ging heen en weer. Alejandro Garnacho maakte het nog wat bijzonderder met een poging tot het herhalen van zijn werelddoelpunt tegen Everton. Hij schoot toen raak in de kruising met een omhaal, nu lukte dat niet.

De Argentijn wist twintig minuten voor tijd toch ook rendement te bewerkstelligen. Hij gaf een goede voorzet, waardoor Scott McTominay wéér kon scoren. Hij kopte van dichtbij binnen, waarmee hij de 2-1 voorsprong op het scorebord wist te zetten. De Schot wist tegen Brentford ook al tweemaal scoren. De “verdedigende” middenvelder scoorde dit Premier League-seizoen met vijf doelpunten meer dan welke teamgenoot dan ook. Hoewel Chelsea in de statistieken van de wedstrijd totaal niet net zo uit de verf kwam als de thuisploeg, bleef de marge slechts bij dit ene doelpunt.

Manchester United staat na deze wedstrijd op de zesde plaats, terwijl Chelsea op plek tien blijft staan. Voor Manchester United staat zaterdag weer een thuisduel voor de deur. Dan spelen The Red Devils tegen Bournemouth. Chelsea speelt op zondag, dan staat de uitwedstrijd tegen Everton op het programma.