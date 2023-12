Erik ten Hag loopt na laatste fluitsignaal in één rechte lijn naar deze United-speler

Erik ten Hag boekte dinsdagavond een cruciale overwinning op Aston Villa. Na een 0-2 achterstand halverwege had iedereen op Old Trafford het gezien de vorm vermoedelijke al opgegeven, maar door een dubbelslag van Alejandro Garnacho en de eerste treffer van in de Premier League, kwam er alsnog een zege. En die laatste viel de coach na het laatste fluitsignaal in de handen.

Højlund kende een moeizame start in de Engeland ondanks dat Manchester United zo’n tachtig miljoen euro betaalde voor de Deen. Tot dusver scoorde hij alleen in bekercompetities voor de Engelse club, die de laatse weken in een slechte vorm verkeert. Toen na twee goals van Garnacho een corner voor de linkervoet binnenviel, schoot hij die met enig fortuin via de binnenkant van de paal hard tegen de touwen. Ten Hag kwam hem direct na het laatste fluitsignaal feliciteren.

Højlund vierde de treffer alsof hij de Champions League had gewonnen en was na het duel nog steeds in de wolken. “Ik ben de meest blije man op aarde”, glimlachte de aanvaller. “Dat kon je ook zien bij het juichen. Maar we zijn blijven geloven tot het einde en hebben opnieuw veel karakter laten zien.”

Dat er in Engeland veel kritiek was op Højland, speelde ongetwijfeld mee in zijn vreugde-explosie. “Zoals de manager al zei: ik heb al wel gescoord in de Champions League, maar gelukkig nu eindelijk ook in de Premier League. Ik ben blij dat ik mijn eerste doelpunt heb gemaakt en hoop dat ik daarop voort kan bouwen.”

