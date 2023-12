'Ten Hag signaleert bij oude club versterking met transferwaarde van 75 miljoen'

Erik ten Hag is in de zoektocht naar versterkingen uitgekomen bij zijn oude club Bayern München. De coach ziet in naar verluidt de ideale versterking voor het middenveld van Manchester United.

Kimmich wordt dit weekeinde in de Spaanse pers in verband gebracht met een transfer naar Barcelona. De Catalaanse grootmacht zou echter geduchte concurrentie hebben in de strijd om de 28-jarige middenvelder, want ook Manchester United en Liverpool zien zijn komst naar verluidt wel zitten.

Kimmich staat sinds de zomer van 2015 onder contract bij Bayern. De multifunctionele rechtspoot heeft nog een contract voor anderhalf jaar bij de Duitse recordkampioen, maar maakt vooralsnog geen aanstalten om de samenwerking te verlengen.

Kimmich zou derhalve aanstaande zomer voor een relatief zachte prijs op te halen zijn bij Bayern. Transfermarkt taxeert de huidige transferwaarde van de middenvelder op een bedrag van 75 miljoen euro.