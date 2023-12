Erik ten Hag wil groot probleem bij Manchester United oplossen met één Nederlandse spits

Het Manchester United van Erik ten Hag heeft interesse in Bologna-aanvaller , zo weet SPORT1 althans te melden. Het doorgaans goed ingevoerde Duitse medium meldt dat Manchester United het spitsenprobleem wil oplossen met de komst van Zirkzee, die uitblinkt bij Bologna.

Zirkzee werd de afgelopen periode al aan verschillende clubs gelinkt wegens zijn goede prestaties bij Bologna, de nummer vier van Italië. Zo werd de spits van Jong Oranje in verband gebracht met Bayern München, dat hem voor een bedrag van ongeveer veertig miljoen terug zou kunnen kopen. Daarnaast werd Juventus genoemd, maar nu ook Manchester United, The Red Devils, die zaterdag onderuit gingen bij West Ham United, kunnen een extra aanvalsleider maar al te goed gebruiken op Old Trafford.

Serhou Guirassy, die dit seizoen uitblinkt bij Stuttgart, werd ook aan Manchester United gelinkt, maar van die interesse is volgens SPORT1 geen sprake: "In plaats daarvan richt United zijn aandacht op Italië", schrijft het medium. In datzelfde land haalde Manchester United afgelopen zomer voor 75 miljoen euro een spits, maar Rasmus Højlund voldoet momenteel niet aan de verwachtingen. Daardoor wil Manchester United met Zirkzee een extra spits aan de selectie toevoegen, zo zijn de geluiden in de Duitse pers.