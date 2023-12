ESPN-analisten vol verbijstering: ‘Als je deze actie ziet, hij is zó’n gekke speler…’

Kees Kwakman en Mario Been zijn halverwege Feyenoord – FC Volendam (1-1) verbijsterd over het optreden van . De negentienjarige vleugelaanvaller wisselde in de eerste 45 minuten goede en slechte acties in rap tempo af, zo concluderen de analisten van ESPN.

Kwakman en Been staan in de rust stil bij de kans die Minteh na ruim tien minuten voetballen creëerde voor Santiago Giménez. De buitenspeler van Feyenoord lanceerde zichzelf op eigen helft door een hoge bal fraai in één keer mee te nemen en zette vervolgens een indrukwekkende sprint in. Alleen voor Mio Beckhaus legde Minteh de bal vervolgens onzelfzuchtig opzij voor Giménez, maar die schoot vervolgens op de doelman van FC Volendam.

“Als je deze actie van Minteh ziet…”, analyseert Kwakman het voorbereidende werk van de huurling van Newcastle United. “Als je ziet hoe hij de bal uit de lucht meeneemt, dan denk je: wauw. En dan daarna: de ene na de andere mislukte actie, ballen die van zijn voet vallen, steekballen die helemaal niet kunnen. Hij is zó’n gekke speler…”

“Het enige dat je hem misschien kunt verwijten is dat hij de bal iets achter Giménez speelt”, reageert collega-analist Been op de actie van Minteh voorafgaand aan de kans voor de Mexicaanse spits van Feyenoord. “Maar hier moet Giménez normaal gesproken meer mee doen. Ik denk dat hij hem iets omhoog moet liften om hier te scoren. Over deze kwaliteit beschikt Minteh wel met zijn snelheid.”