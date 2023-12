Europese titel Oranje niet uitgesloten: 'Ik vind ons niet bij voorbaat kansloos'

Patrick Lodewijks denkt dat het Nederlands elftal in staat is om hoge ogen te gooien op het EK in Duitsland in de zomer van 2024. De keeperstrainer van Oranje denkt dat als bondscoach Ronald Koeman over een volledig fitte selectie beschikt, het Nederlands elftal een kans maakt om Europees kampioen te worden.

"Ik hoop dat iedereen fit is, dan denk ik dat we moeilijk te verslaan zijn", geeft Lodewijks aan in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. "Ik zeg niet dat we zomaar Europees kampioen gaan worden, zeker niet. Maar ik vind ons niet bij voorbaat kansloos", zegt Lodewijks over het Nederlands elftal. Het worden van Europees kampioen zou voor Oranje een héél ambitieus doel zijn, zeker aangezien de ploeg van Koeman is ingedeeld in een groep met onder meer Frankrijk.

Artikel gaat verder onder video

Naast Frankrijk zal Oranje het in de groepsfase van het EK ook opnemen tegen Oostenrijk, dat vlak achter België eindigde in de EK-kwalificatie. Het derde land dat bij het Nederlands elftal in de groep gaat komen is nog onbekend. De play-offs zullen uitwijzen of Oranje tegen Wales, Estland, Finland of Polen gaat aantreden tijdens het EK in Duitsland.