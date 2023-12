Fenerbahçe en Galatasaray gaan met opvallend aantal punten winterstop in na remise in heksenketel

Fenerbahçe en Galatasaray zijn zondagavond niet tot scoren gekomen in een matige topper. De twee titelkandidaten hielden elkaar, zonder groots te voetballen, in evenwicht. Er waren weinig grote kansen te zien in het Sukru Saracoglu Stadium, waardoor een 0-0 eindstand een prima afspiegeling van de wedstrijd was.

De topper tussen de twee best spelende ploegen van Turkije was een belangrijke, want Fenerbahçe en Galatasaray hadden in zestien wedstrijden allebei evenveel punten verzameld. Daardoor kregen alle twee de ploegen de kans om met de koppositie in handen de kerstdagen in te gaan. Een goede wedstrijd werd het echter niet in Istanbul. In de eerste helft werd er geen een keer op doel geschoten en lag het spel regelmatig stil. De scheidsrechter hield de wedstrijd echter uitstekend onder de controle en probeerde het tempo in de wedstrijd te houden.

Artikel gaat verder onder video

De tweede bedrijf was iets beter, want er werden meer kansnen gecreerd. Echte grote mogelijkheden bleven uit, want in de hele wedstrijd wist thuisploeg Fenerbahçe geen enkel schot op doel te lossen. Vaak kwam het, net als Galatasaray, tot dreiging richting het strafschopgebied, maar ontbrak het aan scherpte. Daardoor was een 0-0 eindstand een logische einduitslag van de absolute topper in het Turkse voetbal. Fenerbahçe en Galatasaray houden elkaar in evenwicht, net als op de ranglijst (allebei 44 punten), maar Fenerbahçe gaat als koploper (doelsaldo) de feestdagen in.