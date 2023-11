Terugkeer Champions League-topscorer bezorgt Ten Hag plotseling dilemma in Istanbul

Erik ten Hag kampt in aanloop naar het Champions League-duel dat Manchester United woensdag speelt bij Galatasaray ineens met een luxeprobleem. De Nederlandse trainer ziet zijn Europese topscorer Rasmus Højlund namelijk terugkeren in zijn wedstrijdselectie, net nadat zijn vervanger afgelopen zaterdag tegen Everton (0-3 winst) zijn beste wedstrijd van het seizoen heeft gespeeld.

Martial had tot afgelopen weekend het net nog niet weten te vinden, maar kwam op Goodison Park van de hatelijke 'nul' af. De Fransman, die in 2015 als aankoop van Louis van Gaal arriveerde op Old Trafford, tekende tegen Everton voor de derde treffer en versierde eveneens de strafschop waaruit Marcus Rashford de 0-2 liet aantekenen.

Højlund, die afgelopen zomer overkwam van Atalanta Bergamo, wacht na negen wedstrijden nog altijd op zijn eerste doelpunt in de Premier League. In Europa doet hij echter wél waar hij voor gehaald is: scoren. Na vier wedstrijden staat de teller alweer op vijf treffers voor de 20-jarige Deen, waaronder twee in zowel het thuisduel met Galatasaray (2-3 verlies) als het uitduel bij FC Kopenhagen in de vorige speelronde (4-3 verlies).

"Hij heeft het tot nu toe fantastisch gedaan", zegt Ten Hag over Højlund op de clubsite. "Hij is nog een jonge speler en speelt dit jaar voor het eerst in de Champions League, maar hij heeft er al vijf gemaakt en is gretig om er alleen maar meer te maken", complimenteert hij zijn miljoenenaankoop. Toch is er ook wat voor te zeggen om met Martial te beginnen in de Istanbul: "Ook hij heeft het erg goed gedaan", vervolgt Ten Hag. "Het is goed dat we opties hebben in deze wedstrijd." Overigens ontbreekt Rashford vanavond: de Engelsman is geschorst na zijn rode kaart in Kopenhagen van vorige speelronde.

Erop of eronder

United moet woensdagavond winnen van Galatasaray om uitzicht te houden op overwintering in de Champions League. Om tweede te worden achter Bayern München, dat na vier speelronden al zeker is van de groepswinst, moet de club van Ten Hag zowel de Turken als de Denen nog voorbij zien te komen. Kopenhagen is nu tweede met vier uit drie, net zoveel punten als Galatasaray maar met een beter onderling resultaat. United begint als hekkensluiter aan de vijfde speelronde met een punt minder dan bovengenoemd tweetal.