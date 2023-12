Derde seizoen op rij: Feyenoord krijgt nieuwe kans op revanche voor verloren Europese finale

Feyenoord krijgt een nieuwe kans om zich te revancheren voor de verloren finale van de UEFA Conference League in 2022. De ploeg van trainer Arne Slot is maandagmiddag tijdens de loting voor de tussenronde van de Europa League wederom gekoppeld aan AS Roma. Het is het derde seizoen op rij dat Feyenoord tegenover de Romeinen staat.

Het zal de loting zijn waar Feyenoord en z'n achterban totaal geen zin in hadden. Toen vorige week duidelijk werd dat AS Roma een van de potentiële tegenstanders was, gingen de alarmbellen al af. Twee seizoenen geleden stond Slot met zijn elftal voor het eerst tegenover de Romeinen. Na een waanzinnige campagne in de UEFA Conference League hoefde Feyenoord alleen nog maar af te rekenen met AS Roma voor eeuwige roem. Dat bleek echter teveel gevraagd. De formatie van José Mourinho maakte al snel 1-0, gooide vervolgens de boel op slot en gaf de voorsprong niet meer uit handen. AS Roma won de eerste finale van de Conference League en liet Feyenoord teleurgesteld achter.

De Rotterdammers kregen vorig seizoen de kans om zich te revancheren voor die verloren finale. Feyenoord en AS Roma troffen elkaar in de kwartfinales van de Europa League en het leek er heel lang op dat Slot en consorten zich zouden gaan plaatsen voor de halve finales. Na de 1-0 overwinning in Rotterdam - doelpunt van Mats Wieffer - stevende de return in Rome heel lang af op een 1-1 gelijkspel. De Romeinen maakten echter vlak voor tijd de 2-1 en zorgden zodoende voor een verlenging. Daarin kwam Feyenoord er niet meer aan te pas en liepen de Italianen uit naar een ruime zege (4-1). Drie keer is scheepsrecht voor Feyenoord? Na de winterstop volgt er een nieuwe kans om de zure nasmaak van de verloren Conference League-finale én Europa League-kwartfinale van zich af te spoelen.

AS Roma vindt zich momenteel terug op de zevende plaats in de Serie A. De achterstand op nummer vier Bologna is echter slechts drie punten. In de Europa League eindigde AS Roma achter Slavia Praag op de tweede plaats. De wedstrijden in de tussenronde van de Europa League worden gespeeld op donderdag 15 en donderdag 22 februari. Feyenoord speelt de eerste wedstrijd thuis in de eigen Kuip. Een week later treffen de clubs elkaar in Rome.