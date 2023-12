Flinke opsteker voor Ten Hag: Piers Morgan begrijpt er helemaal niets van

Een enorme opsteker voor Erik ten Hag in wat een tot nog toe zwaar tweede seizoen in Engeland is: de oefenmeester van Manchester United is vrijdagmiddag uitgeroepen tot Manager of the Month in november. De nummer drie van het afgelopen seizoen in Engeland was in november achtereenvolgens te sterk voor Luton Town, Fulham en Everton en dat heeft Ten Hag deze toch wel prestigieuze prijs opgeleverd. Niet iedereen kan zich daarin vinden. Zo laat Piers Morgan in een reactie op een tweet van de Premier League duidelijk weten wat hij ervan vindt.

Het is inmiddels alweer ruim anderhalf jaar geleden dat Manchester United en Ajax melding maakten van de overgang van Ten Hag. Na een succesvolle periode in Amsterdam ging de Tukker aan de slag op Old Trafford. Ten Hag stond voor een loodzware klus. Hij moest Manchester United weer terugbrengen naar de top. Ten Hag liet in ieder geval merken totaal niet onder de indruk te zijn van wat daar allemaal bij kwam kijken. Dat maakte hij wel duidelijk door Cristiano Ronaldo uit zijn elftal te halen. Dat werd niet door iedereen gewaardeerd. Morgan stak zijn mening over Ten Hag niet onder stoelen of banken. Het was dezelfde Morgan die in november vorig jaar uitgebreid in gesprek ging met Ronaldo. Dat gesprek zou uiteindelijk leiden tot de breuk tussen Manchester United en de Portugees.

Hoewel Ten Hag Manchester United vorig jaar loodste naar de eindzege van de League Cup, de derde plaats in de Premier League, kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de Champions League én de finale van de FA Cup (2-1 verlies tegen Manchester City), is Morgan nog altijd geen fan van hem. Dat laat Morgan wel merken met zijn reactie op de tweet waarin de Premier League bekendmaakt dat Ten Hag is verkozen tot trainer van de maand november. 'WHAT?', schrijft Morgan, met ook nog eens drie poppetjes die in lachen uitbarsten. Terwijl deze titel voor Ten Hag helemaal niet zo verrassend is. Manchester United is, ondanks de 1-0 nederlaag tegen Newcastle United afgelopen zaterdag, in de Premier League bezig aan een opmars. Van de laatste vijf competitieduels werden er vier gewonnen, waarvan drie op een rij in november. Daardoor staan Manchester United en Ten Hag inmiddels zesde, op nog maar drie punten van regerend kampioen Manchester City.

In de Champions League staan de The Red Devils er overigens een stuk minder goed voor. De eerste vijf groepsduels leverden slechts vier punten op. Daarmee staat Manchester United onderaan in een groep met Bayern München, FC Kopenhagen en Galatasaray. Bayern München is als groepswinnaar al geplaatst voor de knock-outfase, FC Kopenhagen, Galatasaray én Manchester United strijden op de laatste speeldag om de tweede plek. De ploeg van Ten Hag zal sowieso thuis moeten winnen van Bayern München om kans te maken op een ticket voor de laatste zestien. Winst alleen is niet voldoende. Ten Hag en zijn spelers zullen tevens moeten hopen dat FC Kopenhagen en Galatasaray elkaar op een gelijkspel houden.