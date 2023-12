Grootste probleem van Feyenoord benoemd: ‘Onthutsend, heel erg slecht!’

Feyenoord werd dinsdagavond uitgeschakeld in de Champions League nadat Atlético Madrid met 1-3 te sterk was in De Kuip. Voorafgaand waren de verwachtingen hoog en schatte men de kans hoog in dat de Rotterdammers een resultaat konden halen tegen de Spaanse grootmacht. Geert den Ouden is daarom teleurgesteld dat Feyenoord niet goed voor de dag kwam.

“Feyenoord was onthutsend, heel erg slecht”, stelt de oud-voetballer bij FC Rijnmond. “Het is me enorm tegengevallen, vooral de eerste helft. Dat had misschien met mijn verwachtingspatroon te maken, maar ik vond ze echt heel slecht”, gaat Den Ouden verder. De ex-prof neemt vervolgens ook de rol van trainer Arne Slot onder de loep.

“Feyenoord reageerde slecht op alles wat er gebeurde. Slot ging daarin mee, hij herstelde het ook niet. Toen Feyenoord zich herstelde was het kwaad al geschied”, stelt de analist. Ali Boussaboun, ook aanwezig tijdens de uitzending van FC Rijnmond, denkt dat Feyenoord zichzelf te kort heeft gedaan met een derde plek in de Champions League-groep. “Ze hebben de ploeg om een ronde verder te kunnen komen. Ik vond Feyenoord over de hele Champions League beter dan Lazio, die wedstrijd in Rome was de key.”

De oud-voetballer had tegen Atlético gekozen voor een andere opstelling. Ramiz Zerrouki had in de basis moeten beginnen, vindt hij. “Je moet je middenveld versterken tegen een ploeg die graag wil counteren. Op deze manier was je verdedigend zwak op het middenveld.” Een ander zwak punt werd geconstateerd aan de vleugels bij Feyenoord. “Het probleem bij Feyenoord is nu ook dat bepalende spelers als Igor Paixão en Luka Ivanusec op dit moment niet in vorm zijn”, zegt Boussaboun.