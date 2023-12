Heerenveen kan PSV niet van vijftiende zege op rij afhouden

PSV is ook na vijftien wedstrijden nog zonder puntverlies in de Eredivisie. In het Philips Stadion werd sc Heerenveen donderdagavond met 2-0 opzijgezet door de ploeg van trainer Peter Bosz. en invaller tekenden voor de doelpunten.

Na een uiterst succesvolle week voor PSV met daarin overwinningen uit bij Twente, Sevilla en Feyenoord moest het vanavond in eigen huis aantreden tegen sc Heerenveen. Ook Heerenveen had een goede reeks op zak na drie overwinningen op rij in de Eredivisie. De eerste helft was er één met veel doelpogingen waarvan er helaas maar weinig op doel gericht werden. Vele doelpogingen vlogen hoog over of ruim naast het doel vanuit kansrijke posities via onder andere Joey Veerman, Johan Bakayoko en Ismael Saibari. Aan de andere kant was Heerenveen zeker niet ongevaarlijk en kreeg het twee grote kansen om de openingstreffer te maken. Pelle van Amersfoort schoot van dichtbij tegen Sergino Dest aan en Sven van Beek schoot naast nadat Walter Benitez volledig mis zat bij een hoekschop. Toch viel de openingstreffer voor de thuisploeg nadat Malik Tillman de bal laag voorgaf richting de tweede paal waar Guus Til op de juiste plek stond om de 1-0 binnen te tikken. Vlak voor rust kreeg Til na een schitterende pass van Veerman de kans op zijn tweede treffer, maar Til kwam niet verder dan een rollertje in de handen van Andries Noppert.

Na een kwartier spelen in de tweede helft dachten de Eindhovenaren hun voorsprong te verdubbelen nadat Luuk de Jong de bal vanuit een hoekschop binnenschoot. De Jong had hierbij echter zijn arm gebruikt en de VAR zette een streep door deze goal. Niet veel later kreeg PSV een grote kans nadat Veerman zichzelf op schitterende wijze vrijspeelde om vervolgens recht op Noppert te schieten. De rebound kwam voor de voeten van De Jong, maar zijn poging spatte uiteen op de lat. Waar Heerenveen in de eerste helft nog regelmatig gevaarlijk werd, was het aanvalsspel van de Friezen erg pover. Een kwartier voor tijd kwam de definitieve beslissing via de nog maar net ingevallen Ricardo Pepi. Hij werd weggestuurd door Veerman en nadat Syb van Ottele de bal verkeerd inschatte, kon Pepi alleen op Noppert af en schoot de Amerikaan de 2-0 binnen. Pepi kreeg in de slotfase nog een grote kans voor zijn tweede van de avond, maar van dichtbij schoot hij vanuit vrijstaande positie naast het doel. Ion Nicolaescu deed namens Heerenveen bijna iets terug. Hij schoot vanaf een meter of vijftien hard op de kruising.

Met deze tamelijk eenvoudige zege zet PSV zijn perfecte reeks voort in de Eredivisie en heeft het nu al zijn vijftien wedstrijden gewonnen. Met een goed gevoel kan de ploeg van Peter Bosz dus toeleven naar het Champions League-affiche tegen Arsenal aanstaande dinsdag. Door de overwinning in en tegen Sevilla staat er dan eigenlijk niets meer op het spel. Heerenveen wist niet te stunten vanavond en ziet zijn reeks van overwinningen dus ten einde komen. De Friezen bezetten momenteel de achtste plek om mogen volgende week thuis aantreden tegen Volendam.