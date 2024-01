Hendriks is het niet helemaal eens met Derksen: 'Sterk dat ze haar eigen keuzes maakt'

Hélène Hendriks is het niet eens met de kritiek van Johan Derksen op Noa Vahle. De vaste gast van Vandaag Inside haalde onlangs snoeihard uit naar de sportpresentatrice- en verslaggeefster, omdat ze eerst met een groot interview in het tijdschrift LINDA. stond en op oudejaarsavond te zien is in het programma Ik Hou Van Holland, dat wordt gepresenteerd door haar moeder Linda de Mol.

De kritiek van Derksen aan het adres eerder deze maand kwam toch wel als een verrassing. De heren van Vandaag Inside - naast Derksen ook Wilfred Genee en René van der Gijp - maakten er nooit een geheim van dat ze onder de indruk waren van Vahle. Maar dat ze met een groot interview in het blad van haar moeder staat én op de laatste avond van het jaar ook nog in Ik Hou Van Holland te zien is, schoot bij Derksen in het verkeerde keelgat. “Daar ben ik een beetje boos om geworden. Ik vind het heel onverstandig. (…) Dan krijg je dat kleffe De Mol-gedoe weer, van: die helpen elkaar. De Mol-kruiwagen”, wordt Derksen geciteerd door Mediacourant.

De kritiek van Derksen op Vahle is Hendriks uiteraard niet onopgemerkt voorbijgegaan. Ze kan zich in ieder geval niet vinden in de uitspraken van ‘de snor’ over de deelname van Vahle aan het programma Ik Hou Van Holland. In gesprek met De Telegraaf noemt Hendriks Vahle haar verschijning in de oudejaarsspecial ‘heel onschuldig’. Over het interview in LINDA. heeft Hendriks daarentegen wél haar bedenkingen. “Ze had misschien in een ander blad haar verhaal kunnen doen, juist om de schijn te voorkomen. Aan de andere kant vind ik het ook sterk dat ze haar eigen keuzes maakt. Het is mooi om te zien dat Johan haar niet beschermt. Hij spaart niemand, dus ook haar niet. Blijkbaar vindt hij Noa sterk genoeg om deze kritiek te kunnen dragen. En zij kan dit dragen”, vertelt de winnaar van de Televizier-Ring voor beste presentatrice.